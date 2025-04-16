Верховна Рада схвалила продовження воєнного стану та мобілізації: до якої дати

Верховна Рада у середу, 16 квітня, підтримала продовження загальної мобілізації та воєнного стану в Україні ще на 90 діб, до 6 серпня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, термін воєнного стану та мобілізації продовжили з 9 травня по 6 серпня.

Як зазначається, за відповідне рішення проголосували 357 нардепів, проти висловився лише один - депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Це стало вже 15-м продовженням воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

До цього воєнний стан продовжували:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;

з 15 листопада до 14 лютого 2024;

з 14 лютого до 13 травня 2024;

з 13 травня до 11 серпня 2024;

з 11 серпня до 10 листопада 2024;

з 10 листопада до 7 лютого 2025;

з 7 лютого до 9 травня 2025.

Напередодні президент Володимир Зеленський зареєстрував відповідні законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого режиму в країні можуть обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства . Зокрема, під час дії комендантської години в населених пунктах заборонено пересуватися без спеціальних документів. Крім того, військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України .

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії . Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній , мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії.

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

заборону на масові заходи та страйки;

перевірку документів у громадян;

заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";

особливе регулювання зв'язку та інтернету;

евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.