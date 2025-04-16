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Верховна Рада схвалила продовження воєнного стану та мобілізації: до якої дати

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Верховна Рада у середу, 16 квітня, підтримала продовження загальної мобілізації та воєнного стану в Україні ще на 90 діб, до 6 серпня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, термін воєнного стану та мобілізації продовжили з 9 травня по 6 серпня.

Як зазначається, за відповідне рішення проголосували 357 нардепів, проти висловився лише один - депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Фото 2 — Верховна Рада схвалила продовження воєнного стану та мобілізації: до якої дати

Це стало вже 15-м продовженням воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

До цього воєнний стан продовжували:

  • з 24 лютого до 25 травня 2022 року;
  • з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
  • з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
  • з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;
  • з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
  • з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
  • з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;
  • з 15 листопада до 14 лютого 2024;
  • з 14 лютого до 13 травня 2024;
  • з 13 травня до 11 серпня 2024;
  • з 11 серпня до 10 листопада 2024;
  • з 10 листопада до 7 лютого 2025;
  • з 7 лютого до 9 травня  2025.

Напередодні президент Володимир Зеленський зареєстрував відповідні законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого режиму в країні можуть обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Зокрема, під час дії комендантської години в населених пунктах заборонено пересуватися без спеціальних документів. Крім того, військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України.

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії. 

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

  • заборону на масові заходи та страйки;
  • перевірку документів у громадян;
  • заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";
  • особливе регулювання зв'язку та інтернету;
  • евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.

Водночас, навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.

Автор:
Світлана Манько