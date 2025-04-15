Воєнний стан та мобілізацію подовжать на 90 днів: Зеленський вніс до Ради законопроєкти

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкти законів про "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Відповідні проєкти законів №13172 та №13173 зареєстровані на сайті парламенту.

Згідно з документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені з 9 травня 2025 року на 90 днів до 6 серпня.

Нагадаємо, Верховна Рада продовжила термін воєнного стану та загальної мобілізації до 9 травня

Це стало вже 14-м продовженням воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

До цього воєнний стан продовжували:

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого режиму в країні можуть обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства . Зокрема, під час дії комендантської години в населених пунктах заборонено пересуватися без спеціальних документів. Крім того, військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України .

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії . Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній , мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії.

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

заборону на масові заходи та страйки;

перевірку документів у громадян;

заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";

особливе регулювання зв'язку та інтернету;

евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.