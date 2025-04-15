Военное положение и мобилизацию продлят на 90 дней: Зеленский внес в Раду законопроекты

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения общей мобилизации".

Соответствующие проекты законов №13172 и №13173 зарегистрированы на сайте парламента.

Согласно документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продолжены с 9 мая 2025 года на 90 дней до 6 августа.

Напомним, Верховная Рада продлила срок военного положения и общей мобилизации до 9 мая.

Это стало уже 14 продолжением военного положения и мобилизации с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

До этого военное положение продолжали:

Военное положение — что нужно знать

Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства . В частности, во время действия комендантского часа в населённых пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины .

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии . К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний , мотивируя это необходимостью обеспечивать нужды армии

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

запрет на массовые мероприятия и забастовки;

проверку документов у граждан;

запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";

особое регулирование связи и интернета;

эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.