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Военное положение и мобилизацию продлят на 90 дней: Зеленский внес в Раду законопроекты

война
Фото: Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения общей мобилизации".

Соответствующие проекты законов №13172 и №13173 зарегистрированы на сайте парламента.

Согласно документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продолжены с 9 мая 2025 года на 90 дней до 6 августа.

Напомним,   Верховная Рада продлила срок военного положения и общей мобилизации до 9 мая.

Это стало уже 14 продолжением военного положения и мобилизации с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

До этого военное положение продолжали:

Военное положение — что нужно знать

Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. В частности, во время действия комендантского часа в населённых пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины .

У граждан и бизнеса   могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать нужды армии

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

  • запрет на массовые мероприятия и забастовки;
  • проверку документов у граждан;
  • запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
  • особое регулирование связи и интернета;
  • эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

В то же время даже во время действия военного положения   запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные   ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.

Автор:
Светлана Манько