У "Дії" запускають одну заяву на кілька послуг для ветеранів

Військовослужбовці, ветерани та родини загиблих захисників незабаром зможуть отримувати кілька державних послуг через портал "Дія" за однією заявою, а також верифікувати Starlink у відділеннях поштових операторів і подати на компенсацію автоцивілки навіть за вже завершеними полісами.

Як інформує Delo.ua,  про це розповіла заступниця Міністра цифрової трансформації України Валерія Коваль у блозі 24 каналу.

Одна заява — кілька статусів і виплат

Найближчим часом у "Дії" запрацює комплексний сервіс, який дозволить подати одну заяву одразу на:

  • статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • статус члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці;
  • одноразову грошову допомогу;
  • соціальні послуги (психологічна підтримка, супровід тощо).

Послуга охопить дві ключові категорії:

  • Військових (чинних і звільнених), які отримали інвалідність через поранення або захворювання під час служби.
  • Членів сімей військових, які померли внаслідок хвороб, пов’язаних із виконанням обов’язків, протягом року після звільнення.

Нові можливості для реєстрації Starlink

Разом із Міністерство оборони України у "Дії" запущено сервіс реєстрації та верифікації терміналів Starlink.

Наразі юридичні особи можуть зареєструвати термінал на порталі "Дія", фізособи та ФОПи проходять верифікацію в ЦНАПах.

Найближчим часом верифікація стане доступною у відділеннях "Нова Пошта" та "Укрпошта". ФОПи та фізособи зможуть зареєструвати один термінал без фізичної наявності (за даними) або до трьох терміналів за умови їх наявності під час звернення.

Компенсація автоцивілки: розширення для ветеранів

У "Дії" продовжує діяти механізм повної компенсації вартості поліса автоцивілки для ветеранів (УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни).

Механізм працює так:

  • 50% вартості компенсує страхова компанія;
  • ще 50% — держава після подання заяви у застосунку.

Найближчим часом стане можливо подати заяву на компенсацію навіть за полісами, термін дії яких уже завершився — якщо вони оформлені з 1 січня 2025 року з використанням ветеранської пільги. Після запуску оновлення подати заяву можна буде протягом трьох місяців.

Щоб отримати виплату цифрове посвідчення ветерана має відображатися у "Дії", а об’єм двигуна авто становити до 2500 см³ або електрокар до 100 кВт. Окрім цього транспорт використовується для особистих потреб, а не для комерційних перевезень.

Автор:
Тетяна Гойденко