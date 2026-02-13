У "Дії" запускають одну заяву на кілька послуг для ветеранів

Військовослужбовці, ветерани та родини загиблих захисників незабаром зможуть отримувати кілька державних послуг через портал "Дія" за однією заявою, а також верифікувати Starlink у відділеннях поштових операторів і подати на компенсацію автоцивілки навіть за вже завершеними полісами.

Як інформує Delo.ua, про це розповіла заступниця Міністра цифрової трансформації України Валерія Коваль у блозі 24 каналу.

Одна заява — кілька статусів і виплат

Найближчим часом у "Дії" запрацює комплексний сервіс, який дозволить подати одну заяву одразу на:

статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

статус члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці;

одноразову грошову допомогу;

соціальні послуги (психологічна підтримка, супровід тощо).

Послуга охопить дві ключові категорії:

Військових (чинних і звільнених), які отримали інвалідність через поранення або захворювання під час служби.

Членів сімей військових, які померли внаслідок хвороб, пов’язаних із виконанням обов’язків, протягом року після звільнення.

Нові можливості для реєстрації Starlink

Разом із Міністерство оборони України у "Дії" запущено сервіс реєстрації та верифікації терміналів Starlink.

Наразі юридичні особи можуть зареєструвати термінал на порталі "Дія", фізособи та ФОПи проходять верифікацію в ЦНАПах.

Найближчим часом верифікація стане доступною у відділеннях "Нова Пошта" та "Укрпошта". ФОПи та фізособи зможуть зареєструвати один термінал без фізичної наявності (за даними) або до трьох терміналів за умови їх наявності під час звернення.

Компенсація автоцивілки: розширення для ветеранів

У "Дії" продовжує діяти механізм повної компенсації вартості поліса автоцивілки для ветеранів (УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни).

Механізм працює так:

50% вартості компенсує страхова компанія;

ще 50% — держава після подання заяви у застосунку.

Найближчим часом стане можливо подати заяву на компенсацію навіть за полісами, термін дії яких уже завершився — якщо вони оформлені з 1 січня 2025 року з використанням ветеранської пільги. Після запуску оновлення подати заяву можна буде протягом трьох місяців.

Щоб отримати виплату цифрове посвідчення ветерана має відображатися у "Дії", а об’єм двигуна авто становити до 2500 см³ або електрокар до 100 кВт. Окрім цього транспорт використовується для особистих потреб, а не для комерційних перевезень.