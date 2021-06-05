Распродажа тюрем: имущество львовской колонии продали в восемь раз дороже стартовой цены

3 июня состоялся второй аукцион по приватизации отдельного имущества неработающей "Львовской исправительной колонии (№48)" (лот №2).

Как сообщает пресс-служба Фонда госимущества, по результатам аукциона в государственный бюджет должны поступить 30 млн грн.

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За право собственности на актив соревновались девять участников, увеличили цену более чем в 8 раз со стартовых 3 млн 386 тысяч 294 грн до 30 млн грн. Объект приватизации расположен в Сиховском районе Львова, на улице Хуторивка, 4.

Ранее состоялся первый аукцион по приватизации имущества этой неработающей колонии, которое находится рядом — на улице Хуторивка, 2.

Семеро участников торгов увеличили цену на актив почти втрое от стартовой — до 377,5 млн грн.

Приватизация имущества Львовской колонии (№48) состоялась в рамках совместного проекта Фонда госимущества и Министерства юстиции под названием "Большая приватизация тюрем".

Этот проект предусматривает выставление на прозрачные аукционы имущества 35-ти неработающих исправительных учреждений, расположенных по всей территории Украины, часто в центральных частях городов.

70% поступлений от приватизации этих объектов будут направлены на строительство новых заведений исполнения наказаний, с современными условиями содержания людей.

Напомним, в феврале на аукцион был выставлен Ирпенский исправительный центр, ставший первым учреждением исполнения наказаний, который решили продать на торгах.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявлял, что одним из первых лотов "распродажи" тюрем станет колония №51 в Одессе, в которой в мае 2019 года произошел бунт.

Напомним, Министерство юстиции Украины из-за недостаточного финансирования планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, чтобы за высвободившиеся деньги создать надлежащие условия и повысить зарплаты в остальных пенитенциарных учреждениях.