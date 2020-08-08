Политика и экономика 40 минут назад

Следующим лотом "распродажи" тюрем станет колония №51 в Одессе — Минюст

Деньги от продажи будут направлены на развитие новой тюремной инфраструктуры и в госбюджет

Денис Малюська. Фото: скриншот видео Facebook/Денис Малюська Денис Малюська. Фото: скриншот видео Facebook/Денис Малюська
Денис Малюська. Фото: скриншот видео Facebook/Денис Малюська

В Украине одним из следующих лотов "распродажи" тюрем станет колония №51 в Одессе. Об этом сообщил гминистр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"При запуске "Большой распродажи тюрем" спрашивали, что будет следующим лотом после объекта в Коцюбинском. Отвечаем: есть сразу несколько почти готовых лотов", — написал Малюська.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, одна из колоний, которую намерены продать, расположена в Одессе, на Люстдорфской дороге, 9.

Площадь земельного участка — 5,983 гектаров, площадь зданий составляет 14 тысяч 482 квадратных метров, расстояние до центра — 4 км; расстояние до моря — 3,5 км.

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Малюська рассказал, что колония пострадала в мае 2019-го во время бунта осужденных, ее подожгли. Из-за пожара большинство зданий стали непригодными для использования.

Министр добавил, что деньги от продажи будут направлены на развитие новой тюремной инфраструктуры и в госбюджет.

Напомним, Министерство юстиции Украины из-за недостаточного финансирования планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, чтобы за высвободившиеся деньги создать надлежащие условия и повысить зарплаты в остальных пенитенциарных учреждениях.

Ранее Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обратился к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос оказания медицинской помощи лицам, которые отказываются от еды во время пребывания в тюрьмах.

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