Вместо тюрьмы — надзор: Минюст придумал новый вид наказания для осужденных (ВИДЕО)

Министерство юстиции Украины планирует ввести новый вид наказания — пробационный надзор.

Об этом сегодня, 20 апреля, в видеообращении на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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По его словам, нововведение будет введено в рамках второго этапа тюремной реформы.

"Мы вводим совершенно новый вид наказания — пробационный надзор. Пробационный надзор — это когда человек вместо того, чтобы попасть в тюрьму, попадает под контроль органа пробации. Он несет определенные обязанности: например, устроиться на работу, пройти лечение, пройти обучение. Иногда за его передвижением будет следить электронный мониторинг", — пояснил Малюська.

Глава Минюста отметил, что пробационное наблюдение заменит ограничение свободы.

"Ограничение свободы — это когда человек ночует в исправительном центре, а в течение дня может выходить за его пределы. Зачем такое наказание существует и какова его цель, сейчас уже не совсем понятно. Соответственно, мы хотим, чтобы ограничение свободы было заменено упомянутым ранее пробационным наблюдением", — заявил Малюська.

Министр добавил, что эффективность такого метода наказания преступников довольно высока, так как люди, которые проходят пробации уже сейчас, практически не совершают новых преступлений, а 98% из них ресоциализируются.

Напомним, Министерство юстиции Украины из-за недостаточного финансирования планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, чтобы за высвободившиеся деньги создать надлежащие условия и повысить зарплаты в остальных пенитенциарных учреждениях.

Ранее Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обратился к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос оказания медицинской помощи лицам, которые отказываются от еды во время пребывания в тюрьмах.