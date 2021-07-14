Финансы 20 минут назад

Украина недополучила за аренду госимущества в 2020 году 2,8 млрд грн — Счетная палата

В срыве плана контролирующий орган обвинил слишком медлительное правительство

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В 2020 году государственный бюджет Украины недополучил 2,8 млрд грн арендной платы за пользование целостными имущественными комплексами и другим государственным имуществом. Об этом сообщает Счетная палата.

"План поступлений от аренды целостных имущественных комплексов и другого государственного имущества не выполнен. В течение 2020 года в госбюджет было перечислено 1,3 млрд грн (31,7% от плана). Несвоевременность принятия Кабинетом министров соответствующих нормативно-правовых актов привела к незаключению новых договоров о передаче госимущества в аренду и, как следствие, к недопоступлению средств в госбюджет", — указывает контролирующий орган.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В целом в госбюджет-2020 от приватизации, аренды госимущества и дивидендов от субъектов хозяйствования, относящихся к сфере управления Фондом госимущества, поступило 3,8 млрд грн, что на 29,4% больше, чем в 2019 году.

Читайте также:
Мы потеряли "Большевик" десятилетие назад, — глава ФГИ о приватизации завода

От дивидендов и отчисления части чистой прибыли акционерных обществ в управление ФГИ поступило лишь 260,56 млн грн, что в 3,2 раза меньше, чем в 2019 году (840 млн грн).

В то же время вследствие установления в 2020 году Верховной Радой временного моратория на продажу объектов большой приватизации и уменьшения планового задания по получению средств от приватизации в 24 раза (с 12 млрд грн до 500 млн грн) ФГИ план поступлений от приватизации госимущества перевыполнил.

Так, от продажи 451 объекта малой приватизации бюджет получил 2,25 млрд грн, или 449,63% планового показателя. В частности, только от продажи двух таких объектов — гостиницы "Днепр" и "Киевпассервиса" было получено 1,34 млрд грн (59,7% от общих поступлений).

Читайте также:
Приватизация ОГКХ: почему государству будет сложно продать предприятие западным инвесторам

"Что касается других объектов — анализом установлено, что в 2020 году продолжилась практика выставления на продажу малопривлекательных объектов, подавляющее количество которых не имеет правоустанавливающих документов и находящихся в полуразрушенном, разобранном состоянии", — сетуют в Счетной палате.

Среди 23 предприятий, которые планировалось выставить на продажу, ФГИ отобрало советника по подготовке к приватизации и продаже только для одного объекта — АО "Первый киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик"), с которым с 6 октября был заключен соответствующий договор.

"Контроль за передачей государственного имущества в аренду Фондом осуществлен не в полной мере. Задолженность арендаторов перед государственным бюджетом составляет 601 млн грн, что на 59,6% больше, чем в 2019 году", — отмечают в Счетной палате.

Читайте также:
Большая приватизация и ее подводные камни: что происходит с заводом "Большевик" (ФОТО)

Кроме того, анализ показал неполное отражение в отчете ФГИ деятельности по управлению корпоративными правами государства.

В частности, в нем отсутствует информация о несвоевременном утверждении работающими компаниями финансовых планов на 2020 год. Так, лишь 16 из 41 субъекта утвердили финпланы вовремя, еще 17 подали их с нарушением сроков (до конца 2019 года), 9 финпланов были утверждены в начале финансового года, а 8 вообще не подавали финпланы.

Отметим, что в конце марта Счетная палата заявляла, что в течение четырех лет — 2017-2020 гг. — госбюджет недополучил "из-за некачественного прогнозирования" 2,6 млрд грн арендной платы за пользование госимуществом.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Глава Минсоцполитики рассказала, кому повысят пенсии в 2022 году
Глава Минсоцполитики рассказала, кому повысят пенсии в 2022 году
Украинские аграрии получат госгарантии на приобретение земли
Украинские аграрии получат госгарантии на приобретение земли
Кабмин назначил Самофалова главой НСЗУ на время проведения повторного конкурса
Кабмин назначил Самофалова главой НСЗУ на время проведения повторного конкурса
Загрузка...
Новое видео
Построение экосистем и промышленных кластеров как антикризисный менеджмент

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Дубае открыли самый глубокий бассейн в мире (ВИДЕО)

  3. Украинский сервис "Электронный суд" получит мобильную версию

  4. Денис Монастырский заменит Арсена Авакова: что известно о кандидате на пост министра

  5. Глава Минсоцполитики рассказала, кому повысят пенсии в 2022 году

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...