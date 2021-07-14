Украина недополучила за аренду госимущества в 2020 году 2,8 млрд грн — Счетная палата

В 2020 году государственный бюджет Украины недополучил 2,8 млрд грн арендной платы за пользование целостными имущественными комплексами и другим государственным имуществом. Об этом сообщает Счетная палата.

"План поступлений от аренды целостных имущественных комплексов и другого государственного имущества не выполнен. В течение 2020 года в госбюджет было перечислено 1,3 млрд грн (31,7% от плана). Несвоевременность принятия Кабинетом министров соответствующих нормативно-правовых актов привела к незаключению новых договоров о передаче госимущества в аренду и, как следствие, к недопоступлению средств в госбюджет", — указывает контролирующий орган.

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В целом в госбюджет-2020 от приватизации, аренды госимущества и дивидендов от субъектов хозяйствования, относящихся к сфере управления Фондом госимущества, поступило 3,8 млрд грн, что на 29,4% больше, чем в 2019 году.

От дивидендов и отчисления части чистой прибыли акционерных обществ в управление ФГИ поступило лишь 260,56 млн грн, что в 3,2 раза меньше, чем в 2019 году (840 млн грн).

В то же время вследствие установления в 2020 году Верховной Радой временного моратория на продажу объектов большой приватизации и уменьшения планового задания по получению средств от приватизации в 24 раза (с 12 млрд грн до 500 млн грн) ФГИ план поступлений от приватизации госимущества перевыполнил.

Так, от продажи 451 объекта малой приватизации бюджет получил 2,25 млрд грн, или 449,63% планового показателя. В частности, только от продажи двух таких объектов — гостиницы "Днепр" и "Киевпассервиса" было получено 1,34 млрд грн (59,7% от общих поступлений).

"Что касается других объектов — анализом установлено, что в 2020 году продолжилась практика выставления на продажу малопривлекательных объектов, подавляющее количество которых не имеет правоустанавливающих документов и находящихся в полуразрушенном, разобранном состоянии", — сетуют в Счетной палате.

Среди 23 предприятий, которые планировалось выставить на продажу, ФГИ отобрало советника по подготовке к приватизации и продаже только для одного объекта — АО "Первый киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик"), с которым с 6 октября был заключен соответствующий договор.

"Контроль за передачей государственного имущества в аренду Фондом осуществлен не в полной мере. Задолженность арендаторов перед государственным бюджетом составляет 601 млн грн, что на 59,6% больше, чем в 2019 году", — отмечают в Счетной палате.

Кроме того, анализ показал неполное отражение в отчете ФГИ деятельности по управлению корпоративными правами государства.

В частности, в нем отсутствует информация о несвоевременном утверждении работающими компаниями финансовых планов на 2020 год. Так, лишь 16 из 41 субъекта утвердили финпланы вовремя, еще 17 подали их с нарушением сроков (до конца 2019 года), 9 финпланов были утверждены в начале финансового года, а 8 вообще не подавали финпланы.

Отметим, что в конце марта Счетная палата заявляла, что в течение четырех лет — 2017-2020 гг. — госбюджет недополучил "из-за некачественного прогнозирования" 2,6 млрд грн арендной платы за пользование госимуществом.