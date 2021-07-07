Приватизация ОГКХ: почему государству будет сложно продать предприятие западным инвесторам

31 августа Фонд государственного имущества планирует выставить на продажу Объединенную горно-химическую компанию. Цену компании в 3,7 млрд гривен, как и условия ее приватизации, озвучили еще в апреле.

Так, основными требованиями к потенциальному инвестору являются недопущение возникновения задолженности по зарплате, выполнение коллективных договоров с коллективом, соблюдение экологических стандартов. Также после приватизации активы ОГХК обязаны продолжать выполнять те социальные функции, которые ранее выполняли в местах своего присутствия. Например, Вольногорский горно-металлургический комбинат продолжит поставлять воду Вольногорску. Также инвесторы должны будут выплатить государству дивиденды за работу компании в 2020-2021 годах в том случае, если менеджмент ОГХК не успеет это сделать до момента ее продажи.

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Cама компания является осколком некогда великой титановой империи Дмитрия Фирташа. В 2014 году ФГИ отказал структурам Фирташа в продлении аренды на Иршанский горно-обогатительный комбинат и Вольногорский ГМК. Для управления этими активами и была создана ОГХК. Компания не без скандалов проработала при Порошенко, а с приходом власти команды Зеленского ОГХК было решено продать в рамках "Большой приватизации".

Предприятие готовили к продаже с 2019 года, однако из-за коронавируса крупнейшую со времен "Криворожстали" приватизацию пришлось отложить. В 2021 году к этому вопросу вернулись и планируют провести аукцион в последний день лета. В ФГИ заявляют, что у инвесторов, в том числе и иностранных, большой интерес к ОГХК и в ходе аукциона стартовая цена в 3,7 млн гривен будет увеличена за счет конкуренции между ними.

В самой компании считают, что конкурс по ее продаже станет испытанием на способность объединяться и стойкость всех ветвей власти и гражданского общества. С этим трудно не согласиться, однако задача может быть осложнена многими факторами, в том числе инвестиционным климатом Украины и репутацией самой ОГХК. С другой стороны, титан — один из наиболее востребованных ресурсов для мира, который активно переходит на "зеленые рельсы".

Delo.ua решило разобраться в том, кто может купить титановый гигант и сможет ли Фонд госимущества продать ОГХК в обозначенный срок.

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Рейдерский захват и прокладки

Весь 2020 год предприятие буквально преследовали скандалы. Так, весна отметилась громкой историей с рейдерским захватом ОГХК. В ФГИ тогда заявили, что предприятие хочет захватить бывший менеджмент, используя сомнительные судебные решения. В свою очередь на сайте компании, который, как позже выяснилось, принадлежит прежнему менеджменту, появилось заявление коллектива компании о том, что новоназначенный заместитель руководителя и временно исполняющий обязанности руководителя предприятия Питер Девис не пускает сотрудников в офис и не дает им работать.

Из-за этого хаоса в менеджменте компании даже заявили, что утратили оперативный контроль над производством, а филиалы ОГХК Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК могут остановиться, прекратить выполнять контракты и получить около 2 млрд гривен убытков. В конце мая активам ОГХК пришлось даже остановить отгрузку всей своей продукции.

В конце концов Дэвис обвинил во всем олигархические группы и сообщил, что весь этот скандал — не что иное, как попытка олигархов сорвать подготовку к приватизации ОГХК.

Летом удалось возобновить отгрузку продукции, однако СМИ обвинили компанию в том, что она продает свою продукцию через фирму-прокладку "Керамплюс" некоего Виталия Кучука. Так, по материалам СМИ, "Керамплюс" скупал продукцию ОГХК дешевле рыночной и позже перепродавал ее. К слову, фирмы Кучука и его партнера Дмитрия Визгалова сотрудничали так с активами ОГХК еще с начала 90-х, пока их оттуда не вытеснили трейдеры всем известного Дмитрия Фирташа. В ОГХК же заявили, что с "Керамплюсом" не работают вовсе и вообще продают свою продукцию по ценам выше рыночных.

Еще был скандал со срывом контракта с американским холдингом DuPont. Бывший менеджмент заявил, что новое руководство ОГХК прекратило отгружать ильменит подразделению DuPont, компании Chemours, а вместо этого заключило контракт с очередным трейдером Кучука IMMCO. В свою очередь Дэвис опять ответил, что все это неправда и компания продолжает работать с американцами. Однако позже выяснилось, что ОГХК действительно продавала рутил компаниям Кучука, а сам Дэвис утверждал, что пытался противостоять заключениям этих контрактов, однако поплатился за это креслом.

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Тень Фирташа

Однако "жемчужиной" всех скандалов являются обвинения в том, что сырье ОГХК поставлялось в аннексированный Россией Крым. Так, ильменит покупала немецкая фирма ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co, которая и поставляла сырье в Крым. СМИ связывают указанную компанию с бизнесменами Дмитрием Фирташем, Иваном Фурсиным и Дмитрием Левочкиным. Со стороны ОГХК контракт подписал все тот же Питер Дэвис, который в 2012 году занимал должность члена набсовета банка Фурсина и Левочкина "Клиринговый дом".

Схема предполагала поставку ильменита в турецкий порт Хоппа, а оттуда он перегружался на сирийское судно, которое якобы шло в российский порт "Кавказ". Реальным же пунктом назначения сырья был завод "Крымский титан".

Это предприятие раньше, как и активы ОГХК, было частью титановой империи Фирташа, и до российской агрессии эти между этими активами были налажены цепочки поставок. "Крымский титан" находится под санкциями с 2015 года, и примечателен он тем, что зарегистрирован одновременно в Украине и России. В Украине с 2014 года заводом владеет входящая в Group DF Ukrainian Chemical Products. В свою очередь весной 2014-го в Москве было создано предприятие ООО "Титановые инвестиции", которому завод был передан в аренду. Владельцем ООО "Титановые инвестиции" является кипрская Letan Investments Limited, которая аффилирована с Фирташем. ООО "Титановые инвестиции" находится под санкциями с 2016 года.

Позже посредник в цепочке поставок сменился с немецкой компании на чешскую Belanto trade s.r.o. К слову, контракт с ней был подписан нынешним топ-менеджером ОГХК Артуром Сомовым, который в апреле 2021 года вместе с руководством ФГИ презентовал условия приватизации завода. По информации журналистов, руководство ФГИ давно "в теме" этой схемы и указание сменить посредника было дано замглавы ФГИ Денисом Кудиным как раз после скандала с немецкой компанией.

История эта длится и по сей день. Однако в ОГХК заявляют, что сырье в Крым могут поставлять только недобросовестные покупатели.

"Касательно торговли с Крымом ОГХК имеет четкую позицию: прежде всего мы являемся украинским предприятием и не поддерживаем агрессию России против нашего государства и оккупацию Крыма. ОГХК на санкционные территории сырье не поставляет. Более того, в сделках с нашими клиентами есть условие невозможности осуществлять перепродажу нашего сырья на санкционные территории", — сообщили Delo.ua в пресс-службе предприятия.

Также в ОГХК добавили, что сообщения о поставках ильменитового концентрата через порт "Кавказ" предприятиям, находящимся на оккупированных территориях, а также информация о продаже продукции предприятия по заниженным ценам не соответствуют действительности и имеют целью очернение репутации государственного предприятия и срыв процесса приватизации компании.

"Согласно условиям договоров между АО ОГХК и контрагентами, сотрудничество ведется на условиях FCA, определенными в международных правилах логистики Incoterms. Согласно указанным условиям, конечной точкой сбыта продукции определяется ст. Новая Боровая (Иршанск), дальнейшая логистическая цепочка переходит под непосредственную ответственность покупателя", — отметили в ОГХК.

При этом в пресс-службе добавили, что компания прямо требует от покупателей не торговать на санкционных территориях, а в случае выявления нарушения этого условия ОГХК может разорвать контракт с таким контрагентом.

Все бы ничего, но силовики знали о поставках продукции в Крым и даже проводили в компании определенные следственные действия.

А недавние санкции в отношении Фирташа были введены именно из-за его бизнеса. По мнению СНБО, Фирташ поставлял сырье российской военной промышленности. В этом контексте истории с поставками сырья ОГХК в Крым выглядят еще более любопытно. Так или иначе, у Фирташа заявили, что не намерены сворачивать свой титановый бизнес из-за санкций, а это значит, что и эта история, скорее всего, не закончена.

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Зайдет ли иностранный инвестор?

По словам бывшего топ-менеджера компании Александра Гладушко, вероятность того, что предприятие купит крупная компания, очень невелика.

"Мы видим сейчас, что тенденции в мире связаны с противостоянием Китая и США. Поэтому, честно говоря, я не могу сказать, что глобальные игроки придут и будут активно бороться за это предприятие. Это не вопрос стоимости. Это к тому, что сегодня немного убавилась инвестиционная активность из-за кризиса. Мы наблюдаем по миру определенную осторожность в инвестициях, особенно в таких странах, как наша. Как мы понимаем, Украина не является частью Европейского союза, где более-менее понятна инвестиционная политика. У нас она постоянно меняется", — говорит Гладушко в комментарии Delo.ua.

При этом он отмечает, что считает стартовую цену предприятия в 3,7 млрд гривен несколько заниженной. По его мнению, цену за такое предприятие нужно было бы установить не ниже 5 млрд гривен. К тому же Гладушко отмечает, что вся эта история с приватизацией ОГХК вообще может закончиться ничем.

"Нам говорят, что очень многие интересуются, но публично мы не знаем, кто этим может интересоваться. И отсюда я думаю, что если бы кто-то действительно интересовался из крупных игроков, то я думаю, что мы бы видели пресс-конференции или приезды представителей этих компаний в Украину, и их бы встречали на высоком уровне, и после этого мы бы получили пресс-релиз о встречах с потенциальными инвесторами на сайте Фонда госимущества", — отмечает бывший топ-менеджер ОГХК.

При этом он не исключает вероятности, что ОГХК не продадут в первом туре и цену могут снизить еще больше. В этом случае количество желающих купить эту компанию увеличится. При этом, по мнению Гладушко, в приватизации предприятия может принять участие и некий инвестиционный фонд, происхождение средств которого будет не вполне понятным.

С Гладушко не согласна директор Национальной добывающей ассоциации Украины Ксения Оринчак. По ее словам, титан включен в перечень "критического сырья" ЕС, а это значит, что европейский рынок нуждается в этом сырье для своей жизнедеятельности. Поэтому заинтересованность может проявляться как со стороны профильных компаний, таких как Tronox, Iluka Resources, так и многопрофильных, той же Rio Tinto.

"Но одной только заинтересованности мало. Со стороны государства должна быть разработана и принята международная стандартизация. Иностранные инвесторы пользуются международной системой оценки JORC, которой у нас не пользуются. Наша Ассоциация в течение года ведет диалог с правительством о необходимости внедрения такой стандартизации, мы даже предложили такую норму в новом Кодексе о недрах. Ожидаем его обсуждение в профильном и смежных комитетах ВРУ, а потом голосование в зале ВРУ. Ведь с 1994 года у нас нет обновленного современного документа", — говорит Оринчак.

Если эти международные стандарты не приняты, то иностранному инвестору зайти сюда будет сложно. Нужно будет регистрировать компанию в Украине, нанимать юристов, геологов, которые будут работать исключительно в юрисдикции украинских реалий. Это займет много времени, и к тому же не факт, что иностранные инвесторы захотят работать на таких условиях.

На вопрос, сможет ли после приватизации ОГХК поставлять свою продукцию на "Крымский титан", Оринчак отвечает, что сама процедура аукциона достаточно прозрачна. Однако компании, участвующие в процессе приватизации, изучаются только на предмет финансирования терроризма.

"Поэтому гарантировать, что победитель будет выполнять условия договора приватизации, никто не может. Все зависит от репутации и бекграунда победителя, и, конечно, от того, кому в конце передаст право на приватизацию", — отмечает эксперт.

При этом она также считает, что приватизация может изменить состояние дел на ОГХК, для этого предприятия может быть и другой путь. ОГХК может нарастить свою сырьевую базу. Но для этого нужно ввести норму "интегрированный объект недропользования" как механизм поддержки и защиты компании, которая не просто добывает сырье, но и создает из нее продукт с добавленной стоимостью. Государство должно защищать компании, которые не просто добывают сырье, но и создают из нее продукт с добавленной стоимостью. Кроме того, после этого ОГКХ сможет выходить на биржу IPO (по примеру НАК "Нафтогаз" на шельфе Черного моря).

В свою очередь генеральный директор компании "Велта" очень сомневается, что в приватизации будет участвовать хоть кто-либо из международных игроков. Главная причина — все то же отсутствие возможности провести оценку по международной системе JORC.

"Ни один западный инвестор не идет в покупку добывающих активов, которые не оценены по международным стандартам. Поэтому участия западных структур, во всяком случае серьезных структур, не будет. Если и будет, то скорее для отвода глаз", — говорит Бродский.

По его мнению, рассматривать покупку ОГХК в текущих условиях будут только внутренние инвесторы.

"Мы бы тоже посмотрели на приватизацию ОГХК, если бы там были реальные запасы сырья в земле, и если бы их подсчет был произведен по международным стандартам. Да ФГИ рассекретило запасы, но эти запасы выражены в протоколе ГКЗ(Государственного комитета по запасам). ГКЗ очень хорошая организация, но степень достоверности вызывает вопросы. Деньги привлекаются под оценку запасов по международным стандартам. У ОГХК этого нет. Поэтому оценить это в деньгах не представляется возможным", — говорит Бродский.

Также он сомневается, что в Украину могут зайти компании типа Rio Tinto, которая имеет значительные неразработанные запасы на Мадагаскаре. По мнению Бродского предприятие может представлять интерес лишь для внутренних игроков рынка. Например, для тех, кто его хорошо знает и кто с ним работал ранее.

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В сухом остатке

Несмотря на весь тот коррупционный шлейф, который тянется за ОГХК едва ли не с момента ее создания, эта компания все равно остается очень интересным активом. Особенно в контексте роста спроса на титан на мировом рынке. Титан очень востребован в космической отрасли, промышленности, ОПК и медицине.

Украина, обладающая значительными запасами титана, могла бы развивать у себя эту отрасль в форме большой госкомпании по типу "Нафтогаза". Либо же привлечь сюда крупных мировых игроков и развивать титановую отрасль, совместно с ними строя новые мощности по добыче и переработке, таким образом привлекая новые технологии. Сама идея продать ОГХК крупному западному игроку замечательна, однако весь вопрос в возможности реализации этой идеи.

Украинские реалии для западных инвесторов — это в первую очередь риски. Даже купившая в свое время "Криворожсталь" корпорация Arcelor Mittal сталкивалась с типичными для украинского бизнеса проблемами в виде прессинга силовиками и требованиями взяток с их стороны. Такие истории никак не добавляют бонусов в копилку инвестиционной привлекательности Украины. К тому же, привлечение иностранных маловероятно из-за отсутвия возможности провести оценку компании в соответсвии с международными стандартами JORC.

Никуда не делся фактор Дмитрия Фирташа. Его экстрадиции из Вены США добиваются уже 7 лет. И все эти 7 лет Фирташ продолжает судиться в австрийских судах, а его империя продолжает работать. Остановят ли такого человека санкции украинского СНБО? Вряд ли. Скорее всего, структуры Фирташа будут пытаться сохранить свои производственные цепочки, несмотря на санкции или другие ограничения украинских властей. Самого Фирташа, скорее всего, не допустят до приватизации ОГХК, однако предприятие может купить кто-то из его партнеров, и сырье на "Крымский титан" продолжит идти, как шло и раньше.

Степан Крьока, специально для Delo.ua