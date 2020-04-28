Промышленность 1 час назад

Филиалы ОГХК заявили о возможной остановке предприятия и убытках в 2 млрд грн — СМИ

В ОГХК заявили о полной дестабилизации оперативного управления

Филиалы ОГХК заявили о возможной остановке предприятия и убытках в 2 млрд грн — СМИ Филиалы ОГХК заявили о возможной остановке предприятия и убытках в 2 млрд грн — СМИ

Государственная "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), приватизация которой должна была состояться летом этого года, утратила оперативный контроль над производством. Об этом говорится в заявлении компании, передает РБК-Украина.

Как отмечают в компании, руководство комбинатов — ВГМК и ИГОК, находящихся в подчинении компании, сообщает о полном отсутствии управленческих решений со стороны руководства АТ "ОГХК".

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"Имеем в настоящее время полную дестабилизацию оперативного управления в АТ "ОГХК". Если тенденция продолжится, последствия в виде остановки работы филиалов неизбежны", — говорится в письмах директоров Вольногорского горно-металлургического комбината Александра Прокопенко и Иршанского горно-обогатительного комбината Виктора Сивченко.

Обращения адресованы президенту Украины, премьер-министру, главе СБУ, министру МВД и главе Фонда госимущества.

Также сообщается, что на счетах компании имеется $8 млн, которые не задействованы как оборотные средства. По их словам, это не позволяет филиалам осуществлять текущую деятельность — ремонты оборудования и техники, работу производственных комплексов, обогатительного производства.

Филиалы не являются юридическими лицами, которые могут самостоятельно, без решения правления или его главы расходовать данные средства.

"Если ситуация не изменится, остановка филиалов приведет к убыткам в размере 2 млрд грн (1,2 млрд — на ВГМК и 800 млн грн — ИГОК), невыполнению контрактов и штрафным санкциям со стороны потребителей на уровне $82,9 млн, а также неуплате налогов в местные и государственный бюджеты. Штрафные санкции за несвоевременную выплату заработной платы работникам филиалов только за один месяц достигнут 72,3 млн грн", — отмечают в ОГХК.

Отмечается также, что Вольногорский горно-металлургический комбинат поставляет воду населению Вольногорска и в случае его остановки город останется без воды.

В письме директора ВГМК Александра Прокопенко говорится, что разлив технической воды приведет к затоплению прилегающих сел, загрязнению Днепра, т.е. — к техногенной катастрофе в регионе.

Директора филиалов ОГХК просят власти обеспечить эффективное управление АТ и его филиалами во избежание описанных последствий.

Напомним, ранее в "Объединенной горно-химической компании" обвинили Фонд госимущества в блокировке работы предприятия и не допуске сотрудников на работу.

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