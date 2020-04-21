"По указке ФГИ исчезла печать компании, а сотрудников не пускают к работе" — ОГХК

Пока легитимный руководитель ОГХК Михаил Макаров находится на больничном, его временный заместитель Питер Девис, назначенный без конкурса Фондом госимущества в карантин, он же бывший сотрудник пророссийской Glencore, полностью парализовал работу офиса компании. Об этом идет речь в открытом заявлении АО "Объединенная горно-химическая компания".

"С утра 21 апреля сотрудники компании не могут попасть в офис. Там сменены замки, выставлена охрана. Работников не пускают на рабочие места. Отсутствует доступ к серверам, печать ОГХК и журнал регистрации документов", — сообщает пресс-служба компании.

Недопуск сотрудников на работу — грубое попирание законодательства, говорится в заявлении. Оно нанесет ущерб бюджету страны и самой ОГХК, которую еще несколько месяцев назад собирались продать на открытом конкурсе по выгодной цене. "В результате таких действий коллективу компании не будет начислен аванс заработной платы, не будут уплачены с него налоги, сорвется подача финансовой отчетности за 1 квартал, в результате чего компании будут начислены штрафы. Срывается проведение финансового аудита ОГХК за 2019 год компанией Baker Tilly", — отмечает пресс-служба.

В компании ответственно заявили, что "британский гражданин Питер Девис, плохо владеющий украинским языком и отечественным законодательством, совершает свои губительные для стратегического предприятия страны действия исключительно по указанию своего куратора — заместителя главы Фонда госимущества Сергея Игнатовского и его шефа — Дмитрия Сенниченко".

В ОГХК отметили странность в том, что именно так акционер — Фонд госимущества, — видит "эффективную" работу стратегической титановой компании и ее подготовку к "прозрачной" приватизации. К слову, приватизацию ОГХК, как и других флагманов украинской промышленности, Фонд отменил до "лучших времен".

"На что мы хотим обратить внимание? Как-то странно совпала отмена приватизации с усилением власти на ОГХК Питера Девиса. То, что он не патриот Украины и предприятия, стало очевидно по совершенным им действиям в отношении коллектива компании. Чьи интересы он "проталкивает" через Сенниченко-Игнатовского? Думаем, это предмет расследования правоохранительных органов. Надеемся получить от них компетентную оценку решений нерезидента, который не пускает сотрудников ОГХК выполнять свои трудовые обязанности", — говорится в заявлении компании.

Напомним, в конце февраля 2020 года председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко представил нового исполняющего обязанности председателя правления ОГХК Михаила Макарова и его советников — Татьяну Гогенко и Питера Дэвиса. По его словам, смена руководства компании — важный шаг в подготовке объекта к "Большой приватизации". После этого, в марте фонд провел еще ряд кадровых изменений в руководстве ОГХК.

ФГИ прекратил полномочия первого заместителя председателя правления ОГХК Александра Гладушко, назначив на его место финансового консультанта Питера Дэвиса. Также были уволены заместители предправления Татьяна Киселева и Виктория Тищенко, члены правления Еленя Прокопенко, Виктор Сивченко, Андрей Сторчак и Александр Прокопенко.