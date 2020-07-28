  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • ГМК
ГМК 1 час назад

Руководство ОГКХ отрицает обвинения в срыве контракта с американской компанией Dupont

В ОГКХ заявили, что продолжают сотрудничество с международным контрагентом по цене, которая выше на 24,65%

Фото: пресс-служба ОГКХ Фото: пресс-служба ОГКХ
Фото: пресс-служба ОГКХ

Топ-менеджмент Объединенной горно-химической компании (ОГКХ) опровергает заявление бывшего руководства в расторжении контракта с американской компанией Chemours, которая входит в холдинг Dupont.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, ОГКХ продолжает сотрудничество с международным контрагентом по цене, которая выше на 24,65%, и действует исключительно в пределах контракта.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Chemours — это проверенный глобальный игрок и мировой лидер в области титановых технологий. ОГХК при любых условиях выполнять обязательства перед надежным международными контрагентами", — заявил исполняющий обязанности председателя правления АО ОГКХ Питер Дэвис.

Напомним, ранее прежнее руководство ОГХК заявило, что что Объединенная горно-химическая компания в июле прекратила поставлять ильменит в адрес компании Chemours — подразделения одного из крупнейших мировых химических производителей американской корпорации DuPont.

Читайте также:
ОГХК заработала 10 млн грн на продаже руды с Иршанского ГОКа

По информации экс-руководителей компании, с середины июля не было поставлено ни одной тонны, в то время как Chemours ожидал поставку 15 тысяч тонн минерального сырья.

При этом, в в июле в компании образовались кассовые разрывы, и выплата части заработной платы горнякам была задержана. Это подтвердило новое руководство ОГХК.

Кроме этого, как сообщает бывший менеджмент ОГХК, новое руководство 22 июля заключило очередной договор с трейдинговой компанией IMMCO, которая подконтрольна днепропетровскому бизнесмену Виталию Кучуку.

Ранее компания одобрила несколько других договоров с другими компаниями этого предпринимателя.

Объединенная горно-химическая компания — АТ ОГХК является крупнейшим производителем титановых концентратов в Украине: ильменитового, рутилового, цирконового, дистен-силлиманитового, ставролитового, а также кварцевых песков для строительной и стекольной промышленности. Управляет Вольногорским ГМК и Иршанским ГОКом.

2018 год компания завершила с чистой прибылью 118 млн грн. Данные за 2019 и 2020 года не обнародованы. До пандемии коронавируса ОГКХ была выставлена на приватизацию в июле 2020 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Бывший менеджмент ОГХК обвиняет нынешний в срыве контракта с американской DuPont
Бывший менеджмент ОГХК обвиняет нынешний в срыве контракта с американской DuPont
Spotify заключил в Украине первые рекламные контракты
Spotify заключил в Украине первые рекламные контракты
В SkyUp обвинили бывшего топ-менеджера в работе "на сторону"
В SkyUp обвинили бывшего топ-менеджера в работе "на сторону"
Загрузка...
Новое видео
Анатолій Криволап. Творчість — це феномен, який не керується навіть автором / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Кабмине хотят, чтобы поставщик последней надежды поставлял газ украинцам дольше 60 дней

  3. Кабмин хочет отказаться от Госрезерва

  4. Луческу остается в киевском "Динамо" — СМИ

  5. Каждый пятый потребитель газа не оплатил счета из-за коронавируса

Загрузка...