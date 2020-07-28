Руководство ОГКХ отрицает обвинения в срыве контракта с американской компанией Dupont

Топ-менеджмент Объединенной горно-химической компании (ОГКХ) опровергает заявление бывшего руководства в расторжении контракта с американской компанией Chemours, которая входит в холдинг Dupont.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, ОГКХ продолжает сотрудничество с международным контрагентом по цене, которая выше на 24,65%, и действует исключительно в пределах контракта.

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"Chemours — это проверенный глобальный игрок и мировой лидер в области титановых технологий. ОГХК при любых условиях выполнять обязательства перед надежным международными контрагентами", — заявил исполняющий обязанности председателя правления АО ОГКХ Питер Дэвис.

Напомним, ранее прежнее руководство ОГХК заявило, что что Объединенная горно-химическая компания в июле прекратила поставлять ильменит в адрес компании Chemours — подразделения одного из крупнейших мировых химических производителей американской корпорации DuPont.

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По информации экс-руководителей компании, с середины июля не было поставлено ни одной тонны, в то время как Chemours ожидал поставку 15 тысяч тонн минерального сырья.

При этом, в в июле в компании образовались кассовые разрывы, и выплата части заработной платы горнякам была задержана. Это подтвердило новое руководство ОГХК.

Кроме этого, как сообщает бывший менеджмент ОГХК, новое руководство 22 июля заключило очередной договор с трейдинговой компанией IMMCO, которая подконтрольна днепропетровскому бизнесмену Виталию Кучуку.

Ранее компания одобрила несколько других договоров с другими компаниями этого предпринимателя.

Объединенная горно-химическая компания — АТ ОГХК является крупнейшим производителем титановых концентратов в Украине: ильменитового, рутилового, цирконового, дистен-силлиманитового, ставролитового, а также кварцевых песков для строительной и стекольной промышленности. Управляет Вольногорским ГМК и Иршанским ГОКом.

2018 год компания завершила с чистой прибылью 118 млн грн. Данные за 2019 и 2020 года не обнародованы. До пандемии коронавируса ОГКХ была выставлена на приватизацию в июле 2020 года.