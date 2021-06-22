ФГИ выставит на продажу ОГХК 31 августа

Фонд государственного имущества планирует выставить на продажу Объединенную горно-химическую компанию 31 августа. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко.

"Аукционная комиссия определила дату проведения — приватизационный аукцион состоится 31 августа 2021", — написал он.

По словам Сенниченко, ОГХК будет выставлена на продажу со стартовой ценой в 3,7 млрд гривен. При этом ряд инвесторов, в том числе и иностранных, уже заинтересованы в объекте.

Для потенциальных инвесторов будут раскрыты и сырьевые запасы компании, с которых был впервые в истории снят гриф ДСП.

Напомним, в апреле в ФГИ заявили, что планируют выставить на продажу Объединенную горно-химическую компанию со стартовой ценой в 3,7 млрд гривен. Цена была предложена советником по приватизации, но там считают, что в итоге цена будет выше за счет конкуренции.

АО "Объединенная горно-химическая компания" является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В ее состав входят Иршанский горно-обогатительный и Вольногорский горно-металлургический комбинаты. Приватизация АО "ОГХК" предусмотрена положениями Меморандума о сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда.

Предприятие неоднократно обвиняли в том, что оно с помощью различных схем осуществляет поставки в оккупированный Крым, где в городе Армянске располагается их бывший традиционный покупатель — завод "Титан".

Впрочем, на предприятии отрицали поставки в Крым, заявляя, что контракты, заключенные ОГХК, не подразумевают отгрузку в Крым. А если контрагенты их нарушают, то ответственность должны нести именно они.

Ранее Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК как и Крымский "Титан" входили в состав титанового бизнеса Дмитрия Фирташа.

18 июня СНБО решил ввести санкции в отношении Фирташа из-за его участия в титановом бизнесе. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что компании, аффилированные с Фирташем, поставляли сырье на российские военные предприятия. При этом санкции были введены также в отношении генерального директора российской госкомпании "Ростех" Сергея Чемезова и зампредседателя совета директоров российского производителя титана "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова. При этом сам Фирташ отрицает обвинения.