ОГХК отрицает поставки титанового сырья в Крым

Сообщения о якобы поставках АО "Объединенная горно-химическая компания" ильменитового концентрата через порт Кавказ предприятиям, которые находятся на оккупированных территориях, а также информация о продаже продукции предприятия по заниженным ценам не соответствуют действительности и имеют целью очернение репутации государственного предприятия и срыв процесса приватизации компании, заявляет пресс-служба компании.

"В соответствии с условиями договоров между АО "ОГХК " и контрагентами, сотрудничество ведется на условиях FCA, определенных в международных правилах логистики Incoterms. Согласно указанным условиям, конечной точкой сбыта продукции определяется ст. Новая Боровая (г. Иршанск), дальнейшая логистическая цепочка переходит под непосредственную ответственность покупателя", — говорится в сообщении компании.

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В ОГХК подчеркнули, что они являются ответственным украинским предприятием: от всех клиентов требуется соблюдение обязательного условия — запрета проведения любых торгово-экономических операций на санкционных территориях.

"В случае выявления несоответствия заявленным условиям до подписания соглашения о сотрудничестве или во время выполнения контракта ОГХК берет на себя обязательство прекратить сотрудничество с фирмой-контрагентом без возможности пересмотра решения", — говорится в сообщении ОГХК.

Утверждение о якобы продаже титаносодержащего сырья по заниженным ценам является абсолютным фейком, утверждают в компании. Сотрудничество АО "ОГХК" со всеми контрагентами ведется на адекватных текущим рыночных условиях, как отмечает пресс-служба, а титановое сырье реализуется покупателям по ценам, которые полностью соответствуют средним значениям для аналогичных контрактов на мировых рынках.

"Касательно торговли с Крымом ОГХК имеет четкую позицию: прежде всего мы являемся украинским предприятием и не поддерживаем агрессию России против нашего государства и оккупацию Крыма. ОГХК на санкционные территории сырье не поставляет. Более того, в сделках с нашими клиентами есть условие невозможности осуществлять перепродажу нашего сырья на санкционные территории. ОГХК готовится стать первой ласточкой большой приватизации, торги за предприятие стартуют совсем скоро. У приватизации как масштабного изменяющегося процесса есть сторонники и критики. Вторые как раз и пытаются создать как можно больше негатива вокруг компании, распространить фейковые новости", — подчеркнул врио председателя правления ОГХК Артур Сомов.