Следователи ГБР и таможенники уже месяц блокируют отгрузку титановой руды для Китая — СМИ

С начала 2021 года украинские правоохранители пытаются сорвать уже третью сделку по продаже титаносодержащего сырья в страны Азии. В январе и марте отправители имели проблемы с отгрузкой рутила для японской "Advanced Material Japan Corporation", а в апреле была заблокирована поставка ильменита для китайской "Cosco", пишет "Капитал".

По итогам последней сделки Украина должна была получить 3,7 млн долларов, но вместо этого вынуждена будет потратить свыше 70% стоимости контракта на выплату штрафов и неустоек, возникших из-за необоснованных претензий со стороны следователей ГБР и должностных лиц Одесской таможни.

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Официальной причиной скандала стало начатое следователями ГБР производство № 6202000000000183 от 02.03.2021 г. в отношении ГНС и ГФС Украины, которыми якобы не были выполнены проверочные мероприятия, в результате чего, опять-таки якобы, была занижена база налогообложения во время заключения контракта между украинской АО "ОГХК" и китайской IMMCO TRADE PTE LTD. В качестве альтернативной причины журналистами называются попытки правоохранителей установить неофициальный контроль над морскими поставками титановой руды в Азию. Не секрет, что таможенное оформление сырьевого экспорта и портовые отгрузки до сих пор являются одними из самых доходных разновидностей коррупционного бизнеса, о чем свидетельствуют недавние санкционные списки СНБО.

"Капитал" утверждает, что срыву экспортной операции сопутствовал целый букет злоупотреблений: обыски в зоне таможенного контроля были проведены без санкции суда и без представителей таможни; разрешение суда на обыск было получено только спустя два дня после начала следственных мероприятий и после истечения процессуального срока обращения в суд; экспертизы на месте обыска не проводились; концентрат не был арестован, но при этом судно китайской государственной компании целых две недели не могло перешвартоваться и выйти из порта; постановление следователя о признании вещественным доказательством и передаче ильменита на ответственное хранение не было предоставлено. Кроме того, издание отметило, что ГБР как правоохранительный орган не имеет полномочий на расследование экономических преступлений. Также в статье указывается, что ильменитовый концентрат не может считаться объектом преступления и поэтому не может быть доказательством и имуществом, которое изымается для расследования дела и доказательства вины неустановленных лиц налоговых органов.

По мнению журналистов, подобное является произволом и не могло быть "местной самодеятельностью". Автор статьи делает вывод, что произошедшее было инспирировано на уровне центрального руководства правоохранительной системы. В качестве возможной причины называется тот факт, что потребители азиатских стран являются мощными конкурентами для крымских и российских предприятий, а морские поставки в Азию "ломают" уже существующие теневые схемы поставок через ближневосточные прокси-компании.