Промышленность 1 час назад

ОГХК продала рутил IMMCO Кучука по заниженной цене — СМИ

Бывший глава правления ОГХК Питер Девис утверждает, что был уволен за то, что противостоял подобным невыгодным для госпредприятия контрактам

Фото: ОГХК Фото: ОГХК
Фото: ОГХК

Государственная "Объединенная горно-химическая компания" поставит в адрес сингапурского трейдера IMMCO 5 700 т рутилового концентрата по цене 1070 долларов за т на сумму 6,1 млн долларов с отсрочкой платежа 30 дней.

Об этом сообщает издание "Минпром" со ссылкой на контракт, подписанный 29 октября врио ОГХК Артуром Сомовым и директором IMMCO Ли Ци.

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Сам контракт действует от 31 декабря 2021 года и подразумевает общую сумму сделки на 10 млн долларов, товар будет экспортирован в Японию.

По данным СМИ, компания IMMCO, а также MCD, "Керамплюс", и "Керамглас" входят в сферу влияния днепропетровского бизнесмена Виталия Кучука.

Все они работают с ОГХК с июня 2020 на эксклюзивных условиях

"Дисконт на каждой экспортированной тонне составит около 100 долларов, так как стоимость рутила на момент заключения договора на условиях FCA в мире, по данным китайского аналитического агентства Ferroalloynet, составляла 1 170 долларов. Исходя из разницы в ценах, "прокладка" IMMCO выведет с ОГХК 570 тысяч долларов", — сообщает издание.

Как сообщалось, в июле 2020 IMMCO уже выкупала у ОГХК ильменитовый концентрат, заменив американскую компанию Chemours (подразделение DuPont, перерабатывающее ильменит в двуокись титана).  

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"Тогда компания Кучука тоже приобрела его с дисконтом — за 165 долларов за т против 185 долларов за т, по которой приобретали ильменит американцы. ОГХК потеряла на сделке 90 тысяч долларов", — передает "Минпром".

Уволенный с ОГХК в начале октября этого года Фондом госимущества врио главы правления Питер Дэвис сообщил, что начал расследование против компаний Кучука, которые наносили урон предприятию, за что поплатился местом в компании.  

По его словам, последние 3 месяца сотрудничества ОГХК с фирмами Виталия Кучука — Керамплюс, IMMCO, MCD, пролоббированные заместителями главы правления Татьяной Гогенко и Сомовым, привели к финансовым проблемам на предприятии.

В компании дважды останавливали филиал "Вольногорский ГМК" с начала года, дважды срывали сроки выплаты заработной платы горнякам по причине кассовых разрывов. 

Объединенная горно-химическая компания запланирована к продаже в 2020 году и находится в управлении Фонда госимущества.

По финансовой отчетности компании за три квартала 2020 года, поступления от реализации продукции снизились в 2 раза, в сравнении с аналогичным периодом 2019  — с 2,588 млрд гривен до 1,265 млрд гривен.

Кабмин утвердил финансовый план ОГХК на 2020 с чистой прибылью 575,67 млн гривен.

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