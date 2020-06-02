Наши оппоненты действуют как в 90-х — глава ОГХК Питер Дэвис о попытке захвата предприятия

Временно исполняющий обязанности главы правления ОГХК Питер Дэвис считает, что прозрачная операционная деятельность "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) и подготовка предприятия к открытой и конкурентной приватизации вызывает сопротивление олигархических групп. При этом оппоненты нового менеджмента действуют в стиле 90-х, совершая попытки рейдерского захвата и нападения на сотрудников компании.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

По его словам, в середине апреля экс-руководитель ОГХК Александр Гладушко предпринял попытку захвата контроля над предприятием, прикрываясь решением суда о восстановлении его в должности, которое вскоре было отменено. Спустя месяц после этого случая неизвестные сожгли автомобиль руководителя отдела экономики и финансов ОГХК.

"Возвращение таких активов государству совсем гладко происходить не может. Прозрачная операционная деятельность и подготовка компании к открытой и конкурентной приватизации всегда вызывает сопротивление олигархических групп. Мы это осознаем", — отметил Дэвис.

Он не исключил возможность того, что в будущем могут быть предприняты новые попытки захвата ОГХК, однако руководство компании готово к подобным ситуациям.

"Многие годы предыдущий менеджмент использовал государственную компанию как свою собственную для личного обогащения, а мы отняли у них такую возможность. И вряд ли они будут спокойно к этому относиться", — считает Дэвис.

"Наши оппоненты действуют в стиле 90-х. Но 90-е давно закончились. Мы все же работаем на уровне операционного руководства компанией. Нет смысла нас запугивать", — добавил он.

Глава ОГХК отметил, что в компании принимаются все необходимые меры для защиты сотрудников компании, включая начальников отделов и ключевых менеджеров. За безопасность на предприятии и личную безопасность сотрудников ответственен отдельный член правления.

Отметим, предыдущий менеджмент ОГХК обвиняют в нанесении предприятию ущерба на сумму $13 млн, сегодня расследованием растрат занимается НАБУ.