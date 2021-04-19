ФГИ планирует выставить ОГХК на продажу со стартовой ценой в 3,7 млрд гривен

Фонд государственного имущества планирует выставить на продажу Объединенную горно-химическую компанию со стартовой ценой в 3,7 млрд гривен. Об этом в ходе презентации условий приватизации ОГХК сказал заместитель председателя ФГИ Тарас Елейко.

"Советником была предложена цена в 3,7 млрд гривен, как стартовая цена на аукционе. Конечно мы ожидаем, что цена будет выше за счет конкуренции", — сказал он.

По его словам, аукционной комиссией были определены основные условия продажи: недопущение возникновения задолженности по зарплате, выполнение коллективных договоров, соблюдение экологических стандартов. Кроме того, были определены обязательства водоснабжения в тех городах, где компания поставляет воду (таких, как Вольногорск).

"Таким образом, мы разработали условия, мы на этой неделе отправим их на утверждение правительству. И после утверждения, после снятия грифа "Для служебного использования" с запасов (руды — ред.) мы будем готовы начать маркетинговую кампанию как в Украине, так и во всем мире", — сказал Елейко.

В свою очередь председатель правления ОГХК Артур Сомов добавил, что по итогам 2020 года компания получила 600 млн чистой прибыли против 100 млн гривен в 2019 году, а на сегодняшний день на счетах предприятия более 500 млн гривен в качестве финансовой подушки.

Сомов отметил, что правлению за время работы удалось диверсифицировать политику продаж. Если ранее около 95% сбыта контролировалось всего двумя предприятиями, то на сегодня у ОГХК несколько десятков покупателей. Основные рынки сбыта — Китай и Япония.

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла в целом внесенный Кабинетом министров законопроект №4543 о разблокировании процесса большой приватизации.

Большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона №540-IX от 30 марта 2020 года, который в связи с карантином установил ограничения на проведение приватизации больших объектов — как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы. Законопроектом №4543 эту норму было предложено исключить.

АО "Объединенная горно-химическая компания" является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В ее состав входят Иршанский горно-обогатительный и Вольногорский горно-металлургический комбинаты. Приватизация АО "ОГХК" предусмотрена положениями Меморандума о сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда.