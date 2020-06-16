Бизнес 7 минут назад

ОГХК отрицает эксклюзивные условия поставок "Керамплюсу"

Компания поставляет продукцию целому ряду украинских и зарубежных покупателей

ОГХК отрицает эксклюзивные условия поставок "Керамплюсу" ОГХК отрицает эксклюзивные условия поставок "Керамплюсу"

Объединенная горно-химическая компания опровергает информацию о том, что ООО "Керамплюс" стала эксклюзивным трейдером компании.

Об этом говорится в сообщении компании.

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"Компания "Керамплюс" не является трейдером АО "ОГХК" вообще, тем более — эксклюзивным. Среди покупателей продукции АО "ОГХК" есть как украинские, так и заграничные компании и "Керамплюс" не имеет среди них отдельного статуса", — говорится с сообщении.

Также "ОКХК" указало, что сравнение среднерыночных цен и условий для "Керамплюса" ошибочно, поскольку в одном из случаев не учтен НДС.

"ОГХК" сейчас заключает договоры с контрагентами по рыночным ценам или даже выше среднерыночной стоимости и в большинстве случаев по 100% предварительной оплате", —сообщает компания.

Напомним, ранее издание "Минпром" сообщило, что ОГХК  и ООО "Керамплюс" бизнесмена Виталия Кучука в начале июня заключили договоры на продажу продукции ОГХК на 200 млн гривен и что "Керамплюс" — пока единственный трейдер ОГХК и позиционируется как эксклюзивный поставщик.

 

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