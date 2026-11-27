Министерство финансов Украины готово провести консультации с представителями ресторанного бизнеса по поводу возможного перехода отрасли на уплату налога на добавленную стоимость (НДС). В частности, ведомство готово рассмотреть предложения предпринимателей по налоговым условиям работы ресторанов.

Как пишет Dilo, об этом информирует глава ведомства Сергей Марченко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Комментарий прозвучал в ответ на предложение народного депутата Николая Тищенко о поддержке ресторанного бизнеса зимой. Среди возможных мер депутат назвал введение ставки НДС 7% для заведений общепита.

Какую ставку НДС предлагают для ресторанов

10 ноября Национальная ресторанная ассоциация Украины (НРАУ) обратилась к правительству с предложением о введении НДС на уровне 7% для ресторанных и кейтеринговых услуг.

Инициатива предусматривает реформу налогообложения HoReCa: отказ от использования второй группы единого налога и переход предпринимателей на третью группу со ставкой 4 или 6% от оборота в зависимости от регистрации плательщиком НДС.

Также ассоциация предлагает разрешить предпринимателям на упрощенной системе налогообложения получать лицензии на продажу алкоголя.

По оценкам НРАУ, реализация этих изменений может увеличить ежегодные налоговые поступления от отрасли с 8,9 млрд. грн. до 13,5 млрд. грн.

Какие налоги сейчас платят рестораны

Стандартная ставка НДС по Украине составляет 20%. В то же время, рестораны и кофейни могут работать через ФЛП на второй или третьей группе единого налога без регистрации плательщиками НДС, если соблюдают установленные законодательством условия и лимиты дохода.

Для плательщиков на общей системе обязательная регистрация плательщиком НДС предусмотрена после превышения 1 млн грн налогооблагаемых операций за последние 12 календарных месяцев.

Обязательный НДС для ФЛП: что предлагает Минфин

Отдельно правительство прорабатывает изменения в налогообложении предпринимателей на упрощенной системе.

24 ноября стало известно, что Минфин передал на рассмотрение парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике законопроект о введении обязательной уплаты НДС для упрощенцев с годовым доходом более 85 тыс. евро.

Ввести новые правила предлагают с 2028 года. Ранее обсуждалась возможность введения обязательного НДС для ФЛП с 2027 года, однако после консультаций правительства, бизнеса и МВФ этот срок был отложен.

Получат ли рестораны поддержку на зиму

При обсуждении поддержки ресторанного бизнеса зимой министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко также напомнил о действующих государственных программах финансирования энергетического оборудования.

В частности, предприниматели могут использовать кредитные программы для приобретения генераторов и другого оборудования. По словам министра, портфель соответствующего кредитования уже превысил 3 млрд. грн.

Таким образом вопрос льготной ставки НДС для ресторанного бизнеса остается на этапе обсуждения. Конкретных решений по введению ставки 7% правительство пока не объявляло.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве около 20% ресторанов и кафе могут закрыться или заморозить свою деятельность в ближайшие три месяца.