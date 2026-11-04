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Репутация начинается с того, как вы соблюдаете слово

Недавно я несколько раз столкнулась с поведением партнеров, которое я считаю неприемлемым: договориться, не выполнить договоренности и исчезнуть. Обстоятельства могут измениться, особенно сейчас. Но ведь можно позвонить, объяснить ситуацию, обсудить другие условия. Для меня в таких простых вещах очень четко проявляется репутация человека и компании, которую он представляет.

Я не люблю ничего искусственного. Убеждена, что компания должна транслировать то, какова она на самом деле: свои реальные ценности, способ работы, польза для клиентов. Тогда публичный образ имеет основу, которую люди могут проверить во взаимодействии с нами.

В консалтинге это особенно ощутимо. Мы работаем с тем, что я называю внутренними органами бизнеса: его моделью, процессами, управленческими решениями. Компании охотно показывают свои продукты и достижения, а о внутренних проблемах обычно говорят в узком кругу. И это ясно. Наша работа — помочь решить сложные задачи, часто не лежащие на поверхности. Я иногда сравниваю нашу команду со спецназовцами: компактная группа высококвалифицированных специалистов, способных действовать прицельно и системно. Именно эту способность мы должны подтверждать своей работой и коммуникациями.

Предсказуемость это ценность

Для меня в деловых отношениях важны три вещи: предсказуемость, прозрачность и надежность. За каждой стоит совершенно конкретное поведение.

Предсказуемость означает: если человек сказал, что сделает, я могу на это рассчитывать и уже знаю, что ожидать от человека. Прозрачность – что она вовремя сообщит, когда что-нибудь пойдет не так. Или вообще коммуникирует логику своих действий и решений. Надежность — партнеры и команда понимают, на какие обязательства руководителя можно рассчитывать завтра. Именно таких устоев придерживаюсь и я относительно других.

Во время войны обстоятельства меняются каждый день. Мы можем просмотреть договоренности, перенести сроки или даже отменить запланированное. Ключевое слово здесь – обсудить. Взрослая позиция состоит в том, чтобы выйти на связь и вместе решить, как действовать дальше. Молчание оставляет другую сторону один на один с проблемой, о которой она могла даже не знать.

Тот же принцип взрослого взаимодействия работает, когда компания ошиблась. Я с удовольствием замечаю примеры, когда украинские бизнесы быстро реагируют на проблемы и ошибки, допущенные в отношении клиентов: объясняют ситуацию, извиняются, предлагают решения. Это и есть ответственное поведение. Публичный разговор компании с людьми должен строиться на тех же принципах честности и прозрачности, что и разговор двух взрослых людей.

Кстати, привычка отвечать за свои слова формируется задолго до первого руководящего поста. И именно из таких привычек потом складываются деловые отношения и собственно репутация человека, который строится годами, а разрушается иногда через минуты.

Личный бренд и право на конфиденциальность

Репутация компании тесно связана с людьми, представляющими ее. Если компания говорит одно, а руководитель или другие публичные представители ведут себя иначе, возникает какофония. Можно иметь прекрасную PR-команду, но ее работа требует ежедневного подтверждения всех, от чьего имени она говорит.

В то же время, личный бренд руководителя нуждается в балансе. Я, например, не люблю открывать подробности личной жизни. Но я считаю важным показывать часть своей личности, которая влияет на бизнес и работу с другими людьми — свою систему ценностей. Партнеры, клиенты и сотрудники должны понимать меня как человека, чтобы решить, хотят ли они со мной работать.

Человечество проявляется в том, как мы принимаем решение, относимся к ошибкам, учитываем состояние, ситуацию и потребности другого человека. Во время войны эмпатия стала особенно важной частью управления. За показателями стоят люди со своими обстоятельствами, и руководитель должен это видеть и учитывать это. Об этом стоит говорить публично, сохраняя собственные пределы конфиденциальности.

Недавно на одном из бизнес-мероприятий меня поразило выступление CEO «Киевстара» Александра Комарова. Он откровенно рассказывал о сложных управленческих дилеммах, объяснял, как рассуждает и какие решения принимает. Именно эта откровенность была для меня ценна: другие руководители сталкиваются с похожими вопросами и могут вынести что-то полезное из такого опыта. У меня это усиливает доверие к человеку, способному осмысливать собственный опыт и делиться им.

Перед выходом в публичное пространство

У нас есть правило: каждый наш контакт с компанией или обществом должен давать ценное мнение, идею или опыт. Это касается выступления на конференции, подкаста, тренинга или сообщения. Мне важно, чтобы после такого контакта у человека появилось понимание, которое поможет ему в своей работе.

Люди перегружены информацией, живут в стрессе, имеют мало времени и внимания. Поэтому перед публикацией я предлагаю задавать простой вопрос: чтобы что? Что мы хотим дать читателю или слушателю? Какое мнение, подсказка, опыт останутся с ним? Для меня это еще и вопрос уважения к человеку, к которому мы обращаемся.

Репутацию мы подтверждаем всякий раз, когда выполняем обещанное, объясняем сложное решение или выходим на неприятный разговор. Для меня важно, чтобы человек после реального сотрудничества с нами узнал ту компанию, которую видел в публичном пространстве. Чтобы опыт подтвердил ее ожидание, и она знала: на нас можно рассчитывать.

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