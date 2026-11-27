Фонд государственного имущества Украины продал на аукционе единый имущественный комплекс института "Укрэнергосетпроект". Победоносное предложение составило 78 млн грн без НДС. В комплекс входят семь объектов недвижимости в Киеве, Харькове, Львове и Днепре.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Какое имущество ушло с молотка

Новый владелец получит:

семь объектов недвижимости общей площадью 19418,3 м²;

земельные участки общей площадью 1,6018 га.

В список недвижимости входят производственные здания, инженерно-лабораторный корпус, мастерские, гаражи и офисные помещения.

Сколько заплатит покупатель

За право приобрести государственный институт соревновались два участника. Стартовая цена составила 69,3 млн грн, а в ходе торгов она выросла на 8,7 млн грн до 78 млн грн без НДС. Налог на добавленную стоимость – еще 15,6 млн грн. Таким образом, в целом покупатель оплатит 93,6 млн. грн.

По условиям продажи победитель имеет 20 рабочих дней на оплату. После этого стороны заключают договор купли-продажи и подписывают акт приемки-передачи.

Напомним, ПриватБанк не смог продать на аукционе гостиницу Radisson и часть "Буковеля" в курортном селе Поляница в Карпатах. Общая стартовая стоимость двух лотов составила почти 3,87 млрд грн по НДС, но желающих приобрести имущество не нашлось.