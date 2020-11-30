Промышленность 1 час назад

СБУ просит ОГХК остановить поставки ильменита в Крым — СМИ

Украинское сырье продолжает поступать в оккупированный Крым

СБУ просит ОГХК остановить поставки ильменита в Крым — СМИ СБУ просит ОГХК остановить поставки ильменита в Крым — СМИ

Служба безопасности Украины потребовала от государственной Объединенной горно-химической компании остановить отгрузку ильменита чешской Belanto из-за подозрения в поставках украинского сырья в оккупированный Россией Крым.

Об этом говорится в письме Службы безопасности ОГХК, адресованном замглавы правления госкомпании Татьяне Гогенко, сообщает издание "Минпром".

"С целью недопущения предпосылок к нанесению ущерба государственной безопасности, посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, прошу остановить отгрузку любой продукции в пользу компании Belanto по указанному контракту до выяснения всех обстоятельств", — говорится в письме.

В то же время, по данным издания, глава ОГХК Артур Сомов, невзирая на запрос СБУ, оставил отгрузки на Belanto в силе.

На этот раз за партией ильменитового концентрата в 10 тысяч тонн производства Иршанского ГОКа из турецкого порта Трос вышло судно BOGDAN. Оно прибыло в порт Ильичевска 27 ноября. В настоящее время судно ожидает погрузки на рейде.

Ссылаясь на систему слежения за судами, "Минпром" сообщает, что сирийское судно SOURIA с первой партией ильменита от чешской Belanto разгрузилось в порту Керчь, РФ 25 ноября.

"SOURIA уже прибыла в болгарский порт Варна, где, возможно, состоится перегрузка второй партии ильменита на судно BOGDAN. Это судно после погрузки в Ильичевске выйдет ему навстречу. Также вероятно, что оба судна могут для перегрузки встретиться в соседнем порту Констанца, как было при отправке первой партии ильменита на Крым через Belanto. Таким образом, в Россию, а потом на "Крымский Титан" Дмитрия Фирташа, будет отгружена вторая партия ильменита по контракту с Belanto. Крымский завод по производству двуокиси титана получит на переработку 20 тысяч тонн ильменита из 50 тысяч т, предусмотренных для чешской "прокладки" по договору с ОГХК", — говорится в материале издания.

Как сообщалось, контракт с чехами заменил контракт с немецкой ITS, которая в августе этого года отправила 25 тысяч т иршанского ильменита на Крымский Титан. Договор с чехами был заключен 13 октября 2020 года Сомовым, чтобы переориентировать отгрузки ильменита в Крым.

Первую партию ильменита — 10 тысяч т, чехи погрузили на судно SALVINIA в порту Ильичевска 11 ноября. А затем перегрузили ее на SOURIA в порту Констанца 12 ноября.

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