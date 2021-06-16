Мы потеряли "Большевик" десятилетие назад, — глава ФГИ о приватизации завода

Завод "Большевик" в Киеве потеряли десятилетие назад — из 25 цехов, которые когда-то работали на предприятии, сегодня работают только два. При этом устарело и оборудование — самому младшему станку не меньше 38 лет.

Об этом на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" заявил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

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"Долгов там на 500 млн грн. Что мы делаем сейчас? Первое — анализ. Там долги за землю, за все. Доводили предприятие до банкротства, чтобы потом его "прихватизировать". И судебными делами в том числе: давайте отчуждать четыре корпуса в начале, в конце и на углу, а потом получим преференцию на покупку и отпугнем других покупателей. Поэтому мы максимально его очищаем и будет выставлять 100% акций, которые новый собственник получит с долгами, с шелками и перспективной локацией", — подчеркнул Сенниченко.

Он добавил, что одним из условий приватизации "Большевика" было сохранить то, что осталось ценного на заводе. Критерии ценности поможет определить Министерство обороны Украины и "Укроборонпром".

"Они сделают анализ, и будет обязательство перенести все это или в "Укроборонпром", или на отдельную производственную площадку этого же предприятия, но не в центре Киева. Я думаю, что 35 гектаров на проспекте Победы — это точно будет какой-то комплексный девелопмент", — подытожил глава ФГИУ,

Напомним, нынешний "Первый киевский машиностроительный завод" ("ПКМЗ") был основан в 1882 году и сейчас является одним из самых старых машиностроительных предприятий Украины. За более чем сто лет своего существования завод несколько раз менял название. Самое популярное — "Большевик" — он получил еще в 1922 году. Под этим названием, по сути, предприятие прошло самый успешный период своей истории. В 2018 году в результате декоммунизации завод получил свое нынешнее название — "ПКМЗ".

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В 90-е, после распада СССР, количество заказов на предприятии резко сократилось. В 1996 году на заводе работало порядка 6 тысяч человек, а во всех аффилированных с ним структурах — до 10 тысяч. В 2021 году на "ПКМЗ" осталось всего 236 сотрудников.