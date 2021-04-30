CBRE Ukraine про приватизацію ПКМЗ: Для України — добре, а для інвестора — квиток на війну

Майбутній покупець Першого київського машинобудівного заводу (ПКМЗ, екс-"Більшовик") отримає у спадок цілу прірву проблем і судових суперечок з власниками, орендарями приміщень і містом, які підприємство, що занепадає, накопичувало роками.

Тому, хоча для України роздержавлення цього неліквідного активу — однозначно позитивний факт, та для інвестора купівля ПКМЗ — гарантований "квиток на війну". Таку думку в коментарі журналістам висловив керуючий партнер CBRE Ukraine Сергій Сергієнко.

За його словами, для формування професійного ринку нерухомості міжнародного рівня необхідно, аби змінились відносини між державою та інвестором. Адже останні працюють у дуже негативних умовах.

"У випадках приватизації або спроб влади створити будь-які масштабні бізнес- або індустріальні парки, влада не здатна створити сприятливі для інвестування умови. Здебільшого приватний бізнес в усіх цих випадках купує "квиток на війну". Через це у нас майже немає міжнародних інвесторів, бізнес- або індустріальних парків", — переконує Сергієнко.

Експерт наголосив, що на відміну від найкращої міжнародної практики, в Україні держава не надає інвестору жодних сприятливих умов, натомість пропонує самотужки вирішити купу проблем.

"В цивілізованих країнах, у випадках приватизації або при створенні бізнес-, індустріальних парків держава надає як попередній дозвіл на обсяг забудови (що дає можливість усім зацікавленим інвесторам, як розраховувати на обсяг бізнесу, так і однаково оцінити можливості), а також забезпечує інженерні й транспортні комунікації. Такий підхід також дозволяє державі зробити справедливу оцінку об’єкту приватизації. В Україні ж інвестори купують мішок проблем без будь-яких дозволів на забудову, жодного сприяння із забезпечення комунікаціями, а також отримують гарантію максимального спротиву держави в будь-якому розвитку ділянки", — запевняє експерт.

Іншою проблемою, на його думку, є загальноприйнятий світовий підхід, коли держава виступає сервісним органом, що допомагає, тоді як у нас ця функція виглядає як "не дасте хабара — нічого у вас не вийде".

"Особливо це стосується вітчизняного ринку девелопменту нерухомості. Це також штучно відштовхує міжнародних гравців, які можуть грати лише у правовому полі", — підсумував Сергій Сергієнко.

Нагадаємо, головним активом підприємства ПКМЗ наразі є земля — 35 га майже у центрі столиці. За попередні роки завод накопичив понад 600 млн грн боргу перед містом, державою та третіми особами. До того ж, щороку ПКМЗ додає по 20% збитків. Щорічний податок на землю, на якій розташований ПКМЗ, становить 40 млн грн, більшість з яких покривається тільки за рахунок оренди приміщень третіми особами.

Приватизація ПКМЗ запланована на літо 2021-го. Наразі Фонд державного майна України (ФДМУ) та його радник з продажу "Більшовика" — "KPMG Україна" — готують об’єкт до виставлення на торги. При цьому вже наразі відомо, що новому власнику доведеться вирішувати накопичені десятиліттями проблеми: численні питання з оформлення та переоформлення землі, розірвання договорів з орендарями, судова тяганина з Київською міською радою щодо відчуження цеху №5, виплата кількасот мільйонних боргів підприємства тощо.