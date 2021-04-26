Головна проблема приватизації "Більшовика" — наявні договори оренди, — економіст

Під час приватизації Першого київського машинобудівного заводу (ПКМЗ, колишній "Більшовик") головною проблемою для потенційних інвесторів будуть орендарі приміщень. Таку думку в коментарі журналістам висловив економіст, заступник директора з питань торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

"Борги просто вплинуть на ціну. Через борги зменшать ціну. А те, що може відлякати інвесторів, те, що є проблемою — там є певні договори оренди, які дійсно стримують потенційних інвесторів. І оце є проблема заводу "Більшовик". Ці договори оренди важко розірвати", — розповів Сергій Фурса.

Нагадаємо, усю територію заводу "Більшовик" (35 га) можуть приватизувати вже у червні 2021-го. Наразі Фонд держмайна (ФДМУ) разом із обраним на конкурсі приватизаційним радником — консультаційною компанією "KPMG Україна" — проводить підготовку ПКМЗ до продажу в межах програми "Велика приватизація".

Наразі, за словами голови ФДМУ Дмитра Сенниченка, виявлено, що 80% майна та обладнання КМПЗ знищені або перебувають в аварійному стані. І головним видом прибутку підприємства є здавання в оренду приміщень. Також до боргів підприємства додається несплачене ЄСВ, тобто колектив працює без стажу, а відповідно — не може вийти на пенсію. Отже, обов’язковою умовою приватизації буде повне погашення боргів, перенесення виробництва до Жашкова, дотримання соціальних гарантій колективу підприємства.

"На жаль, це вже не завод, а територія 35 гектарів з корпусами. Об’єкт буде продаватись як територія з боргами 500 млн за землю, з податками, заборгованостями за зарплату і так далі", — заявив Дмитро Сенниченко.

Нагадаємо, у 2018 році ПАТ "Наково-виробниче підприємство "Більшовик", змініло назву на АТ "Перший київський машинобудівний завод, але й досі відомо під старою назвою.