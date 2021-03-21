Бюджет Украины недополучил 2,6 млрд грн от аренды госимущества в 2017-2020 годах

Государственный бюджет Украины в течение 2017-2020 годов из-за некачественного прогнозирования недополучил 2,6 млрд грн арендной платы за пользование госимуществом.

Об этом свидетельствуют результаты аудита, сообщила пресс-служба Счетной палаты.

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"Аудит установил, что Кабмин, Фонд госимущества и уполномоченные органы управления объектами государственной собственности не обеспечили принятия своевременных и действенных организационных решений, связанных с передачей в аренду целостных имущественных комплексов и другого имущества государственных предприятий, их эффективного использования и поддержку в надлежащем состоянии, стабильности и увеличения поступлений в государственный бюджет арендной платы", — говорится в сообщении.

В частности, аудиторы обнаружили перевыполнение и невыполнение плановых показателей поступлений арендной платы в госбюджет.

При этом уточняется, что в течение 2017-2020 годов в бюджет государства поступило лишь 5,4 млрд грн при плане, утвержденном в бюджетах на эти годы, 7,9 млрд грн.

Так, в 2017 и 2020 годах эти показатели не выполнены (66% и 33,7% соответственно), а в 2018 и 2019 годах — перевыполнены (144,6% и 129,6% соответственно).

Аудиторы установили, что плановые показатели поступлений арендной платы определялись Минфином только на основании прогнозов Фонда госимущества или фактических поступлений за предыдущий год. При этом не учитывался индекс инфляции и не включались платежи по новым договорам аренды.

Кроме того, во время карантина Кабинет министров ввел скидки или освобождение от уплаты арендной платы за пользование государственным имуществом для определенных категорий арендаторов.

В Счетной палате добавили, что правительство также не обеспечило своевременного утверждения Порядка передачи имущества в аренду и примерных договоров аренды госимущества.

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"Поэтому с 1 февраля по сентябрь 2020 года передача государственного имущества в аренду фактически не осуществлялась. Поэтому количество заключенных в 2020 году договоров аренды уменьшилось. В результате государственный бюджет недополучил как минимум 409 млн грн", — отмечается в отчете.

"Из-за ненадлежащего взаимодействия ФГИУ с уполномоченными на управление госимуществом органами превышались сроки предоставления выводов об условиях договора аренды (вместо 15 дней от 22 дней и до 7 месяцев), а в отдельных случаях вообще не предоставлялись. В результате государственный бюджет недополучил как минимум 800 тысяч грн арендной платы", — заявили также в ведомстве.

Напомним, в начале сентября сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему руководителю ГП "Международный аэропорт "Борисполь" и начальнику службы арендных отношений. По оценкам правоохранителей, ущерб от превышения ими власти превышает 16,5 млн грн.