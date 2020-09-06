ФГИУ решил изменить законодательство об аренде госимущества

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) опубликовал новую редакцию проекта закона, который должен усовершенствовать законодательство об аренде государственного имущества.

Как сообщает пресс-служба ФГИУ, законопроект предусматривает внесение изменений в законы об аренде и приватизации государственного и коммунального имущества.

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С момента этой публикации законопроекта (июнь 2020 года) Фонд получил предложения от различных заинтересованных лиц из числа инвесторов, бизнеса, органов власти, в частности от ГП "Прозорро.Продажи", Американской торговой палаты, Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), Ассоциации стивидорных компаний Одесского морского порта, Минэкономики, Ассоциации городов Украины.

Фонд детально разработал эти предложения и изменил редакцию этого законопроекта.

Так, в своей новой редакции инициированный Фондом законопроект вводит ряд важных новаций в сфере аренды, среди которых:

– рыночная процедура выкупа объектов приватизации для лиц, имеющих преимущественное право покупки, и для арендованных объектов с подтвержденными неотъемлемыми улучшениями;

– уточнение норм по осуществлению улучшения арендованного имущества арендатором;

– сокращение сроков и упрощение процедуры передачи единых имущественных комплексов в аренду;

– введение обеспечительного депозита как способа обеспечения исполнения обязанностей арендатора;

– отмена необходимости установления рыночной стоимости помещений, которые передаются в аренду для размещения государственных учреждений (так же и во время продления договоров);

– отмена необходимости установления рыночной стоимости помещений, которые находятся в аренде по договору, что подлежит продлению на аукционе;

– расширение случаев передачи имущества в аренду без аукционов, за счет ситуаций, в которых конкуренция кажется вредной;

– возложение на арендатора и арендодателя обязанностей о раскрытии информации об объекте аренды, который арендуется по договору, подлежащему продлению на аукционе. Признание нарушения арендатором этой обязанности является основанием для досрочного прекращения договора;

– гарантия права арендатора на продление договора, если балансодержатель или его орган управления не предупредили арендатора о том, что помещение необходимо им для их собственных нужд за три месяца до окончания договора;

– зеркальная гарантия прав государства прекратить договор, если арендатор вовремя не обратился с предложением продления;

– защита прав государства на земельные участки, находящиеся под объектами недвижимости, передаваемыми в аренду в составе единых имущественных комплексов;

– расширение круга объектов, которые могут передаваться в аренду и имущества, не задействованного в процессе основной деятельности;

– урегулирование вопроса списания безнадежной задолженности по арендной плате.

Как сообщалось ранее, 15 июля Кабинет Министров Украины принял инициированное и подготовленное Фондом государственного имущества постановление, которое освобождает арендаторов государственной собственности от арендной платы или предоставляет скидки в 50% и 75% в зависимости от типов их деятельности на период карантина.

Напомним, в мае ФГИУ впервые обнародовал информацию о 50 договорах аренды, по которым в 2019 году уплачена самая высокая плата за аренду государственного имущества.