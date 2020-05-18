Фонд госимущества обнародовал ТОП-50 крупнейших плательщиков арендной платы

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обнародовал информацию о 50 договорах аренды, по которым в 2019 году уплачена самая высокая плата за аренду государственного имущества.
Как отмечает пресс-служба ФГИУ, Фонд впервые публикует отчетную информацию в таком формате.
Так, наибольшую сумму за аренду целостного имущественного комплекса (ЦИК) уплатило ООО "ДТЭК Добропольеуголь" — 177 млн 550 тысяч 730 грн. Срок действия договора заканчивается в 2059 году.
Второе место заняло ОДО "Шахта Белозерская". Объект аренды — ЦИК обособленного подразделения ОДО "Шахта Белозерская" ГП "Добропольуголь". Стоимость аренды составила 52 млн 983 тысячи 031 грн.
На третьем месте расположилось ГПП "Кривбасспромводопоставка", которое за имущество КП "Кривбассводоканал" заплатило в 2019 году 48 млн 798 тысяч 762 грн.
Ознакомиться с полным перечнем ТОП-50 договоров об аренде государственной собственности, а также узнать сколько средств было выплачено согласно с каждым из них можно по ссылке: Топ-50 договоров.
Напомним, официальное издание Фонда государственного имущества Украины "Ведомости приватизации" опубликовало объявление о намерении передать в аренду имущество международного аэропорта "Борисполь".
Также сообщалось, что 18 декабря 2019 года в газете "Ведомости Приватизации" было объявлено о старте проведения конкурса на аренду помещения в терминале F под Duty Free.
Однако с условием срока аренды помещения всего на 1 год. Учитывая длительность выполнения ремонтных работ и подготовку помещения, всей документации, магазину нужно минимум 5-6 месяцев.