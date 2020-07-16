Кабмин освободил арендаторов госимущества от арендной платы на время карантина

15 июля Кабинет Министров Украины принял инициированное и подготовленное Фондом государственного имущества (ФГИУ) постановление, которое освобождает арендаторов государственной собственности от арендной платы или предоставляет скидки в 50% и 75% в зависимости от типов их деятельности на период карантина.

Как сообщает пресс-служба ФГИУ, целью принятого решения является предоставление поддержки бизнеса, который несет убытки в кризисных условиях, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

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Согласно принятому Постановлению, в перечень арендаторов, которые полностью освобождаются от арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом на время карантина, относятся:

- те, которые арендуют помещения в учебных корпусах учебных заведений государственной формы собственности;

- те, которые арендуют помещения для размещения частных учебных заведений и государственных учебных заведений, частично финансируемых из государственного бюджета, учебных заведений, финансируемых из местного бюджета, государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования (кроме оздоровительных учреждений для детей и молодежи) и учреждений дошкольного образования, физкультурно-спортивных учреждений, деятельность которых направлена ​​на организацию и проведение занятий различными видами спорта, библиотек, музеев и другие;

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- те, которые арендуют помещения с целью организации концертов и другой зрелищно-развлекательной деятельности, бытового обслуживания населения; осуществления туроператорской и турагентской деятельности.

В перечень арендаторов, для которых арендная плата за недвижимое государственное имущество снижена на 50%, относятся:

- те, которые используют недвижимое государственное имущество для размещения пунктов питания, ксерокопировальной техники, компьютерных клубов и интернет-кафе, торговых объектов по продаже промышленных товаров (кроме тех, которые осуществляют розничную торговлю средствами гигиены) и продажи непродовольственных товаров, которые были в использовании, выставок изобразительного искусства и книжной продукции, произведенной в Украине, выставок непродовольственных товаров без осуществления торговли, отелей, транспортных предприятий по перевозке пассажиров, офисных помещений;

- украинские юридические и физические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства, осуществляющие производственную деятельность непосредственно на арендованных производственных площадях;

- субъекты кинематографической деятельности, основной деятельностью которых является кинопроизводство или техническое обеспечение и обслуживание кинопроизводства при условии, что они внесены в Государственный реестр производителей, распространителей и демонстраторов фильмов.

Третья категория арендаторов — те, которые получили скидку в размере 75%. К ним относятся арендаторы, использующие недвижимое государственное имущество для размещения на территории аэропортов:

- кафе, баров, кафе-баров, закусочных, буфетов, кафетериев, ресторанов, ресторанов с ночным режимом работы;

- столовых, буфетов, не осуществляющих продажу товаров подакцизной группы;

- торговых объектов.

Напомним, в мае ФГИУ впервые обнародовал информацию о 50 договорах аренды, по которым в 2019 году уплачена самая высокая плата за аренду государственного имущества.