Политика 50 минут назад

Новое руководство ФГИ обвинили в рейдерстве (ВИДЕО)

Камнем преткновения стала столовая в здании центрального аппарата ФГИ

Новое руководство ФГИ обвинили в рейдерстве (ВИДЕО) Новое руководство ФГИ обвинили в рейдерстве (ВИДЕО)

Фонд государственного имущества обвиняют в том, что они осуществили рейдерскую атаку на предпринимателя, организовавшего столовую на арендованных площадях в здании центрального аппарата фонда. Об этом говорится в сюжете журналиста Евгения Плинского.

В материале утверждается, что  ФГИ провел самостоятельную проверку и сделал запросы на проведение комплексных проверок в ГФС, ГСЧС, Госпотребслужбы у предпринимателя, который уже 14 лет арендует помещение в 100 кв. метров под столовую, в здании ФГИ.

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Предприниматель Алла Ландар рассказывает, что на нее оказывается комплексное давление, чтобы она "уступила место". Ей централизовано отключают свет, а акт о проверки от ФГИ вручает на тот момент внештатный советник Главы Яна Матвеева, которая так же вручает уведомление о намерении досрочного расторжения договора, оформленного за день до самого акта.

"У нас такого еще не было, чтобы глава госимущества с замами пришел и начал отжимать столовую в центральном аппарате. Это так мелко и похоже на обеспечение взятых на себя обязательств, удовлетворение чьих-то амбиций. Это рейдерство", — рассказывает подвергшийся массовой атаке со стороны нового  и.о. Киевского отделения Фонда госимущества арендатор.

В свою очередь, и.о. начальника киевского отделения ФГИ Яна Матвеева, утверждает, что все  происходит в рамках закона. Она отрицает, что вручала уведомление предпринимателю, а утверждает, что просто находилась в тот момент в кабинете, где вручался документ.

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