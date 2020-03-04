В здании главного отделения Фонда госимущества организовывают поминки — ФГИУ

В результате незаконных сделок арендатора государственного имущества по городу Киеву обнаружено недополучение бюджетом около 4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

По информации Фонда, в течение четырнадцати лет часть помещения ФГИУ сдается на правах аренды физическому лицу-предпринимателю с условием целевого использования помещения под столовую.

Как отмечают во ФГИУ, предварительные результаты проведенной плановой проверки свидетельствуют о многочисленных нарушениях со стороны арендатора.

Помещение, которое сдается по цене значительно ниже рыночной, используется не по целевому назначению — вместо столовой заведение позиционируется как "ресторан Рандеву" и предоставляет ритуальные услуги, организуя поминки в здании центрального органа исполнительной власти.

У проверяющих возникли вопросы и по продаже алкогольных напитков, которая осуществляется для применения на всей территории заведения. Были обнаружены и другие нарушения, информация о которых направлена ​​профильным ведомствам для дальнейшего изучения ситуации и реагирования в рамках действующего законодательства.

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"Отдельно подчеркиваем, что эта проверка проведена согласно утвержденному плану, и не отличалась от проверок любых других объектов государственного имущества. Однако, в отличие от других случаев, Фонд сразу столкнулся с неадекватно агрессивной реакцией в виде провокаций со стороны фейковых журналистов, псевдообщественных деятелей и откровенных манипуляций информацией", — говорится в сообщении.

Опровергая распространяемую недостоверную информацию, Фонд официально сообщает о том, что не рассматривает возможность привлечения других арендаторов вместо существующих. ФГИУ планирует использование помещений, находящихся на балансе учреждения, исключительно по основному назначению, а именно — выполнение государственных функций и предоставления качественных услуг гражданам.

В данном случае, Фонд государственного имущества намерен создать Фронт-офис для привлечения инвестиций и обеспечения прозрачности и высокого качества предоставления услуг с соблюдением требований действующего законодательства.

"Кроме обеспечения поступлений от приватизации, новая команда Фонда ставит перед собой задачей внедрения инновационных инструментов и подходов в сфере предоставления качественных услуг гражданам. Мы меняем отношение государства к инвесторам, отказываясь от формального подхода в пользу проактивного — каждый посетитель Фонда рассматривается как инвестор в Украине", — заявил заместитель председателя ФГИУ Константин Кошеленко.

Напомним, ранее Фонд государственного имущества обвинили в том, что они осуществили рейдерскую атаку на предпринимателя, организовавшего столовую на арендованных площадях в здании центрального аппарата фонда.