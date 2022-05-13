У Києві та області змінюється час комендантської години: як ходитиме транспорт

У Києві та області з неділі, 15 травня, комендантська година розпочинатиметься на годину довше і триватиме з 23:00 до 5:00 ранку.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Із неділі, 15 травня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше. І триватиме з 23:00 до 5:00 ранку", - наголосив мер.

Також він зазначив, що з 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше:

Метрополітен - з 06:00 до 22:00

Наземний громадський транспорт - з 06:00 до 22:30.

Також Віталій Кличко закликав киян дотримуватись правил комендантської години та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, адже загроза ракетних обстрілів столиці залишається.

Нагадаємо, в Україні хочуть запровадити штрафи за порушення комендантської години. За перебування на вулиці, в громадських місцях або в транспортному засобі під час комендантського часу без відповідного пропуску передбачено штраф від 170 до 510 гривень.