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У Києві та області змінюється час комендантської години: як ходитиме транспорт
У Києві та області з неділі, 15 травня, комендантська година розпочинатиметься на годину довше і триватиме з 23:00 до 5:00 ранку.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Із неділі, 15 травня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше. І триватиме з 23:00 до 5:00 ранку", - наголосив мер.
Також він зазначив, що з 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Метрополітен - з 06:00 до 22:00
- Наземний громадський транспорт - з 06:00 до 22:30.
Також Віталій Кличко закликав киян дотримуватись правил комендантської години та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, адже загроза ракетних обстрілів столиці залишається.
Нагадаємо, в Україні хочуть запровадити штрафи за порушення комендантської години. За перебування на вулиці, в громадських місцях або в транспортному засобі під час комендантського часу без відповідного пропуску передбачено штраф від 170 до 510 гривень.