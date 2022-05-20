У Миколаївській області змінено час комендантської години, - міськрада

На території Миколаївської області, починаючи з 20 травня, змінено тривалість комендантської години - вона триватиме з 22:00 до 06:00.

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Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

"Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма з 20 травня на території Миколаївської області запроваджується комендантська година з 22:00 до 06:00", - йдеться у повідомленні.

Також у міськраді закликали жителів області дотримуватись комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, голова МВС Денис Монастирський наголосив, що на територіях України, де не ведуться бойові дії, ще рано говорити про повне скасування комендантської години, оскільки все ще є загроза з боку російської армії.