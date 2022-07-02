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Суспільство
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На Донеччині скоротили комендантську годину

На Донеччині скоротили комендантську годину

Донецька ОДА вирішила скоротити комендантську годину в області з 4 липня. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

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За його словами, з 4 липня обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00. Раніше в Донецькій області комендантська година діяла з 21:00 до 05:00.

Нагадаємо, 24 червня тривалість комендантської години скоротили у Дніпрі та Кам'янському.

Автор:
Степан Крьока