На Донеччині скоротили комендантську годину

Донецька ОДА вирішила скоротити комендантську годину в області з 4 липня. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За його словами, з 4 липня обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00. Раніше в Донецькій області комендантська година діяла з 21:00 до 05:00.

Нагадаємо, 24 червня тривалість комендантської години скоротили у Дніпрі та Кам'янському.