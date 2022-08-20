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Праздника не будет: В Харьковской области вводят комендантский час на весь день 24 августа
Харьковская областная военная администрация решила с 22 августа продлить время комендантского часа с 19:00 до 7:00 следующего дня. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
Кроме того, в течение Дня независимости комендантский час продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. В администрации просят "с пониманием отнестись к таким мерам" и подготовиться к пребыванию дома и в укрытиях.
Там напоминают, что в это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или на транспорте и призывают находиться дома и не игнорировать воздушную тревогу.
"День Независимости – это о нашей ДНК. Это то, что мы защищали, защищаем и будем защищать. Не дадим врагу шансов ни на какие провокации. Поэтому в праздник нашей независимости будем максимально бдительны", - написал Синегубов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что с 30 мая в Харьковской области комендантский час был сокращен до периода с 21:00 до 6:00 следующего дня.
Отметим также, что в прошлом месяце в Верховную Раду был подан законопроект, предусматривающий административную ответственность в виде штрафов за нарушение комендантского часа в условиях военного положения.
Источник фото: ua.depositphotos.com