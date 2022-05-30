В Харьковской области сократили время комендантского часа, — ОВА

В Харьковской области с 30 мая меняется время комендантского часа. Теперь оно будет действовать с 22:00 до 06:00. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

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Ранее комендантский час в регионе ежедневно начинался в 21:00 и действовал до 6:00. Синегубов подписал распоряжение о сокращении времени комендантского часа 30 мая.

"В этот период запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Находитесь дома и в местах безопасности", — напомнил глава госадминистрации.

В других регионах принимают аналогичные решения. В частности, в Одессе и Одесской области распоряжением начальника ОВА Максима Марченко с 25 мая изменено время комендантского часа. Там он действует с 23 часов 00 минут до 05 часов 00 минут.

Кроме того, с 23 мая в Луганской области комендантский час действует с 21:00 до 05:00.