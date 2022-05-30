На Харківщині скоротили час комендантської години, — ОВА

У Харківській області з 30 травня змінюється час комендантської години. Тепер вона діятиме з 22:00 до 06:00. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синегубов.

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Раніше комендантська година в регіоні щодня починалася о 21:00 і діяла до 6:00. Синегубов підписав розпорядження про скорочення часу комендантської години 30 травня.

"У цей період заборонено перебувати в громадських місцях, пересуватися вулицями пішки або транспортом. Перебувайте вдома і в місцях безпеки", - нагадав глава держадміністрації.

В інших регіонах ухвалюють аналогічні рішення. Зокрема, в Одесі та Одеській області розпорядженням начальника ОВА Максима Марченка з 25 травня змінено час комендантської години. Там він діє з 23 годин 00 хвилин до 05 годин 00 хвилин.

Крім того, з 23 травня на Луганщині комендантська година діє з 21:00 до 05:00.