Україна готова до можливих провокацій РФ 24 серпня, – Сили оборони півдня

Росія може вдатися до провокацій в День незалежності України, 24 серпня, враховуючи тяжіння ворога до сакральних дат. Але всі органи, що відповідають так чи інакше за безпеку, готові до будь-яких дій РФ.

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Про це заявила речниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу в понеділок, 22 серпня.

"У ворога є тяжіння до таких сакральних дат, і саме цим можуть бути спровоковані ракетні атаки, може бути активізація на фронті у певних групах та формуваннях. Ми готові свідомо, готові до цього і просимо мирне населення також врахувати це", - сказала вона.

Президент Володимир Зеленський також допускає, що коли Україна відзначатиме День незалежності, Росія може зробити "щось особливо жорстоке". На думку очільника держави, одне з ключових завдань ворога – принизити українців, знецінити їх можливості, їх героїв, поширити зневіру, страх та розпалити конфлікти.

З таких же міркувань Харківська обласна військова адміністрація оголосила про встановлення комендантської години на всю добу 24 серпня, а також про продовження її щодня на дві години увечері та на годину вранці. Начальник ОВА Олег Синєгубов дав зрозуміти, що це робиться аби "не дати ворогу шансів на жодні провокації".

Крім того, у Києві з 22 до 25 серпня заборонили проведення масових заходів у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів міста російськими загарбниками на державні свята. Крім того, з 22 серпня і до 24 серпня включно наземний громадський транспорт у Києві курсуватиме із 06:00 до 21:00