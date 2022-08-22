Украина готова к возможным провокациям РФ 24 августа – Силы обороны юга

Россия может прибегнуть к провокациям в День независимости Украины, 24 августа, учитывая тяготение врага к сакральным датам. Но все органы, отвечающие так или иначе за безопасность, готовы к любым действиям РФ.

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Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк во время брифинга в понедельник, 22 августа.

"У врага есть пристрастие к таким сакральным датам, и именно этим могут быть спровоцированы ракетные атаки, может быть активизация на фронте в определенных группах и формированиях. Мы готовы сознательно, готовы к этому и просим мирное население также учесть это", - сказала она.

Президент Владимир Зеленский также допускает, что когда Украина будет отмечать День независимости, Россия может сделать "нечто особенно жестокое". По мнению главы государства, одна из ключевых задач врага – унизить украинцев, обесценить их возможности, их героев, распространить уныние, страх и разжечь конфликты.

Из таких же соображений Харьковская областная военная администрация объявила об установлении комендантского часа на все сутки 24 августа, а также о продлении его ежедневно на два часа вечером и час утром. Начальник ОВА Олег Синегубов дал понять, что это делается, чтобы "не дать врагу шансов ни на какие провокации".

Кроме того, в Киеве с 22 по 25 августа запретили проведение массовых мероприятий в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими захватчиками на государственные праздники. Кроме того, с 22 августа и по 24 августа включительно наземный общественный транспорт в Киеве будет курсировать с 06:00 до 21:00