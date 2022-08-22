В Киеве на три дня запретили проведение массовых мероприятий

В Киеве с 22 по 25 августа запретили проведение массовых мероприятий в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими захватчиками на государственные праздники. Об этом говорится в отдельном поручении начальника военной администрации столицы Николая Жирнова.

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"С 22 по 25 августа запретить проведение массовых мероприятий, мирных собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим собранием людей", – говорится в документе. Там также содержится призыв к местным властям Киева привлекать к обеспечению жизнедеятельности города в этот период минимальное количество людей.

В КГГА добавили, что с 21 по 24 августа столичный метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 6:00 до 21:00. Жителей города просят планировать свои маршруты с учетом работы подземки. Для входа на станции во время комендантского часа во время воздушной тревоги нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

В командовании ВСУ также допускают обстрел украинских городов российскими военными. По их данным, Россия концентрирует у границ с Украиной и на оккупированных территориях большое количество транспортно-пусковых контейнеров с ракетами к комплексам С-300.