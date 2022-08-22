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У Києві на три дні заборонили проведення масових заходів
У Києві з 22 до 25 серпня заборонили проведення масових заходів у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів міста російськими загарбниками на державні свята. Про це йдеться в окремому дорученні начальника військової адміністрації столиці Миколи Жирнова.
"З 22 до 25 серпня заборонити проведення масових заходів, мирних зібрань, мітингів та інших заходів, пов'язаних з великим зібрання людей", – йдеться у документі. Там також міститься заклик до місцевої влади Києва залучати до забезпечення життєдіяльності міста в цей період мінімальну кількість людей.
У КМДА додали, що із 21 по 24 серпня столичний метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00. Містян просять планувати свої маршрути з урахування роботи підземки. Для входу на станції під час комендантської години на час повітряної тривоги треба мати документ, що посвідчує особу.
У командуванні ЗСУ також допускають обстріл українських міст російськими військовими. За їхніми даними, Росія концентрує біля кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість транспортно-пускових контейнерів із ракетами до комплексів С-300.Підписуйтесь на наш Telegram канал