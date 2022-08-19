Київське метро скоротить роботу 21-24 серпня

Київський метрополітен з 21 по 24 серпня працюватиме для перевезень пасажирів лише з 6:00 до 21:00. Про це йдеться у повідомленні комунального підприємства.

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"Просимо планувати свої маршрути з урахуванням роботи підземки. Нагадаємо, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції як укриття працюють цілодобово", - додають у КП, не пояснюючи причини такого рішення.

Також там нагадують, що для входу на підземні станції під час комендантської години (з 23:00 до 5:00) на час повітряної тривоги треба обов’язково мати документ, що посвідчує особу.

"Прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей. Уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну. Просимо дотримуватися правил воєнного стану", - зазначають у метрополітені.

Нагадаємо також, з 1 серпня в столиці запрацювало рішення про зупинку й наземного транспорту на час повітряних тривог. Міська влада при цьому зазначала, що рішення було ухвалено за рекомендаціями Держслужби з надзвичайних ситуацій.

При цьому заявлялося, що після завершення тривоги водії ще 10 хвилин мають чекати на пасажирів, які хочуть повернутися для продовження поїздки, а самі пасажири зможуть при цьому не платити за проїзд навіть якщо поїдуть не цим, а наступним трамваєм, тролейбусом чи автобусом.