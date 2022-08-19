Киевское метро сократит работу 21-24 августа

Киевский метрополитен с 21 по 24 августа будет работать для перевозок пассажиров только с 6:00 до 21:00. Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия.

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"Просим планировать свои маршруты с учетом работы подземки. Напомним, что во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам приостанавливается, а подземные станции как укрытие работают круглосуточно", - добавляют в КП, не объясняя причины такого решения.

Также там напоминают, что для входа на подземные станции во время комендантского часа (с 23:00 до 5:00) на время воздушной тревоги нужно обязательно иметь документ, удостоверяющий личность.

"Проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери. Ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену. Просим соблюдать правила военного положения", - отмечают в метрополитене.

Напомним также, с 1 августа в столице заработало решение об остановке и наземного транспорта во время воздушных тревог. Городские власти при этом отмечали, что решение было принято по рекомендациям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

При этом заявлялось, что по завершении тревоги водители еще 10 минут должны ждать пассажиров, которые хотят вернуться для продолжения поездки, а сами пассажиры смогут при этом не платить за проезд даже если поедут не на этом, а на следующем трамвае, троллейбусе или автобусе.