В ОП пригрозили Лукашенко "конкретными последствиями" за "клоунаду" с пожеланием украинцам "мирного неба"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что украинская сторона "зафиксировала" пожелание "мирного неба" со стороны Александра Лукашенко, и это будет иметь последствия, но лишь после развала российского государства. Об этом он написал в своем Twitter.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Похоже, Лукашенко действительно считает, что мир не замечает его активного участия в преступлениях против Украины. Поэтому цинично желает мирного неба, пуская по нам смертоносные ракеты. Эта клоунада пропитана кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия. Сразу после падения варварской российской империи", - заявил Подоляк.

Ранее же в среду на сайте фактического руководителя Беларуси, предоставившей свою территорию для вторжения российских войск в Украину и обстрелов ее территории, появилось поздравление с Днем независимости Украины, адресованное, в отличие от обычных поздравлений, не лидеру государства, а "народу Украины".

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях", - сказано в нем.

Кроме того, было отмечено, что Лукашенко "пожелал украинцам мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

Примечательно также, что уверенность в развале России выразил в этот же день и министр обороны Украины Алексей Резников. Как заявил он в эфире национального телемарафона, процесс распада РФ смогут увидеть даже ныне живущие украинцы, в то время как Украина останется соборной, независимой и единой.

"Я желаю нам всем верить в победу Украины, желаю вам и себе верить в то, что добро точно победит зло, поскольку мы с вами находимся на светлой стороне силы. А она точно имеет преимущество над тьмой. Мы с вами одолеем орков и страна Мордора развалится на отдельные государственные образования", - сказал министр.

Отметим при этом, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины на сегодня по-прежнему отрицают угрозу наземной военной операции против Украины с территории Беларуси.