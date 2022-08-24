В ОП пригрозили Лукашенку "конкретними наслідками" за "клоунаду" з побажанням українцям "мирного неба"

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначає, що українська сторона "зафіксувала" побажання "мирного неба" з боку Олександра Лукашенка, і це матиме наслідки, але лише після розвалу російської держави. Про це він написав у своєму Twitter.

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"Схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти України. Тому цинічно бажає "мирного неба", пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада просякнута кров'ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки. Одразу після падіння варварської російської імперії", - Заявив Подоляк.

Раніше ж у середу на сайті фактичного керівника Білорусі, яка надала свою територію для вторгнення російських військ в Україну та обстрілів її території, з'явилося привітання з Днем незалежності України, адресоване, на відміну від звичайних привітань, не лідерові держави, а "народу України".

"Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях", - сказано у ньому.

Крім того, було наголошено, що Лукашенко "побажав українцям мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

Примітно також, що впевненість у розвалі Росії висловив цього ж дня і міністр оборони України Олексій Рєзніков. Як заявив він в ефірі національного телемарафону, процес розпаду РФ зможуть побачити навіть українці, які живуть нині, у той час як Україна залишиться соборною, незалежною і єдиною.

"Я бажаю нам усім вірити у перемогу України, бажаю вам і собі вірити в те, що добро точно переможе зло, оскільки ми з вами знаходимося на світлій стороні сили. А вона точно має перевагу над темрявою. Ми з вами здолаємо орків та країна Мордора розвалиться на окремі державні утворення", - сказав міністр.

Зазначимо, що в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України на сьогодні продовжують заперечувати загрозу наземної військової операції проти України з території Білорусі.