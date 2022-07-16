Наразі немає ризику сухопутного вторгнення Білорусі в Україну, але таку ймовірність відкидати не варто, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков визнав, що помилився, коли раньше не вірив в те, що россійські окупанти будут бомбардувати Україну. Тому зараз все можливо також з боку Білорусі.

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі немає ризику сухопутного вторгнення Білорусі в Україну, але таку ймовірність відкидати не варто.

Про це він заявив під час інтервью BBC.

"Я вже робив прогноз про те, що я не вірив, що може бути бомбардування росіянами, і, на жаль, я помилився. Тому все можливо, ризик такий є. Але я сподіваюся, що в цей відрізок часу немає, такого ризику немає", - сказав Резніков.

Нагадаємо, що 13 липня білоруський прикордонник під обстрілом прорвався в Україну, щоб воювати проти РФ.