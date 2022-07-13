Білоруський прикордонник під обстрілом прорвався в Україну, щоб воювати проти РФ

У Волинській області військовослужбовці Державної прикордонної служби затримали громадянина Білорусі, який намагався незаконно перетнути кордон України, пробираючись із РБ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Чоловік виявився білоруським прикордонником, він проходить службу у Брестській прикордонній групі. Він заявив, що незаконно перетнув кордон, щоб приєднатися до ЗСУ у війні проти Росії.

З'ясувалося, що на такий крок чоловік наважився не один, мав кілька однодумців.

"З одним із них білоруський прикордонник і вирушив в Україну, але дорогою до кордону їх виявили і зі стріляниною переслідували, тому перетнути державний кордон зміг лише він один", - розповіли в МВС.

Наразі проводиться перевірка версії чоловіка. Після цього прийматиметься рішення щодо його подальшої долі.

Нагадаємо, у перші дні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в Білорусі почали діяти партизани, які порушили залізничну логістику та завадили планам із захоплення Києва. Наприкінці червня слідчий комітет Білорусі повідомив про завершення розслідування справи "про псування залізничного обладнання".

Тепер їх звинувачують, крім іншого, у "тероризмі та зраді батьківщини". Згідно із законодавством РБ, обвинуваченим у цьому загрожує смерть.