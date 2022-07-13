Белорусский пограничник под обстрелом прорвался в Украину, чтобы воевать против РФ

В Волынской области военнослужащие Государственной пограничной службы задержали гражданина Беларуси, который пытался незаконно пересечь границу Украины, пробираясь из РБ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Мужчина оказался белорусским пограничником, он проходит службу в Брестской пограничной группе. Он заявил, что незаконно пересек границу, чтобы присоединиться к ВСУ в войне против России.

Выяснилось, что на такой шаг мужчина решился не один, у него было несколько единомышленников.

"С одним из них белорусский пограничник и отправился в Украину, но по дороге к границе их обнаружили и со стрельбой преследовали, поэтому пересечь государственную границу смог только он один", — рассказали в МВС.

В настоящее время проводится проверка версии мужчины. После этого будет приниматься решение по его дальнейшей судьбе.

Напомним, в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину в Беларуси начали действовать партизаны, которые нарушили железнодорожную логистику и помешали планам по захвату Киева. В конце июня следственный комитет Беларуси сообщил о завершении расследования дела "о порче железнодорожного оборудования".

Теперь их обвиняют, помимо прочего, в "терроризме и измене родине". Согласно с законодательством РБ, обвиняемым в этом грозит смерть.