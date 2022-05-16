Лукашенко пытается избежать прямого участия в войне в Украине из-за риска западных санкций

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко балансирует свою поддержку России с желанием избежать прямого участия своих войск в войне в Украине, чтобы страны Запада не вводили еще больше санкций против его режима.

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Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Tвиттере.

"Лукашенко, вероятно, балансирует свою поддержку российского вторжения с желанием избежать прямого участия своих военных, ведь есть риск дальнейших западных санкций, украинского ответа и возможное недовольство среди белорусских военных", - заявили в разведке.

Несмотря на предыдущие предположения, на сегодняшний день белорусские силы не были непосредственно вовлечены в российское вторжение в Украину.

Присутствие белорусских сил возле украинской границы, вероятно, зафиксирует определенное количество украинских войск, чтобы они не смогли быть перенаправлены для поддержки операций против войск РФ на Донбассе.

"Однако белорусская территория использовалась как плацдарм для первоначального наступления России на Киев и Чернигов. Россия также совершила воздушные вылеты и ракетные удары из Беларуси", - отметили в ведомстве.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что чувствует, что война России против Украины пошла не по плану.